La piscina más famosa y 'tranquila' de España está en Aragón: ha sido la última en estrenar la temporada de verano

Con casi todas las piscinas municipales de España ya inmersas en la temporada de verano, todavía quedaba una que no había levantado el telón. Lo hizo este pasado viernes, 26 de junio, completando la oferta de baño de su muncipio y dando comienzo a unas semanas en las que volverá a recibir a cientos de vecinos y visitantes en busca de sombra, agua y naturaleza.

Se trata de la piscina de Fuente Cerrada, en Teruel. Situada a apenas cinco kilómetros del casco urbano, la instalación fue la última de las piscinas municipales de la capital turolense en abrir sus puertas este verano, después de que Los Planos inaugurara la temporada el pasado 5 de junio y las piscinas de San Fernando y San León hicieran lo propio una semana después.

Su apertura completa la oferta municipal para hacer frente al calor en la ciudad y devuelve a la actividad uno de los espacios de ocio más apreciados por varias generaciones de turolenses. Rodeada de pinares, senderos, merenderos y amplias zonas verdes, Fuente Cerrada ofrece una experiencia muy distinta a la de los complejos acuáticos urbanos. Aquí el protagonismo lo tienen la naturaleza, la sombra y la tranquilidad de un entorno que invita tanto al baño como a pasar el día en familia o con amigos.

La instalación posee una piscina principal para todos los públicos y otra infantil, ambas integradas en un espacio natural que cada verano se convierte en refugio para quienes buscan escapar de las altas temperaturas sin salir de la ciudad. Además del baño, el parque permite recorrer distintos senderos, disfrutar de una comida al aire libre o descansar bajo los pinos, convirtiéndose en una de las escapadas más habituales durante los meses de julio y agosto.

La temporada de baño permanecerá abierta hasta el próximo 31 de agosto. El horario también presenta una particularidad respecto al resto de piscinas municipales: de lunes a viernes abrirá de 15.00 a 20.30 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos lo hará desde las 11.00 hasta las 20.30 horas.

Una viralidad un tanto inesperada

Si hay algo que ha dado fama nacional a Fuente Cerrada no ha sido únicamente su paisaje ni su piscina. Hace más de una década, durante una retransmisión en directo de Aragón TV desde estas instalaciones, un niño respondió a una pregunta del reportero asegurando que lo que más buscaba de un lugar era "la tranquilidad". La frase continuó con un comentario de carácter xenófobo que provocó una enorme polémica y convirtió aquel momento en uno de los virales más recordados de la televisión autonómica.

El vídeo se difundió rápidamente por YouTube, redes sociales y programas de televisión de toda España. Mientras la segunda parte de la respuesta fue ampliamente criticada, el inicio de la intervención acabó cobrando vida propia y pasó a formar parte del imaginario popular de internet. Durante años, miles de usuarios repitieron aquella expresión en tono humorístico, muchas veces incluso sin recordar el contexto original.

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Más de diez años después, Fuente Cerrada sigue siendo para muchos la piscina de "la tranquilidad". Una curiosa asociación que ha hecho que este rincón de Teruel sea reconocido por personas que nunca han visitado la ciudad y que demuestra cómo un instante de apenas unos segundos puede acabar formando parte de la cultura popular española.