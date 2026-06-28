Tu próximo reto profesional, más cerca de lo que imaginas: Grupo Vall Companys

En este ecosistema conviven grandes compañías industriales de referencia, como Saica, vinculada al papel, el embalaje y la economía circular; Grupo Samca, un grupo empresarial aragonés diversificado con actividad en sectores como la energía, los materiales, la agroindustria o las infraestructuras; o Stellantis Aragón, que con su planta histórica en Figueruelas es un motor clave para la industria de la automoción y actualmente se encuentra en plena expansión tecnológica e industrial. Todas ellas reflejan la fortaleza empresarial de la comunidad y su capacidad para generar empleo estable, innovación e impacto económico.

En este contexto, Grupo Vall Companys refuerza su implantación en Aragón con nuevas oportunidades profesionales en distintas áreas de actividad. La compañía cuenta con presencia en localidades como Ejea de los Caballeros, Zaragoza, Calamocha, Tardienta, Sástago y Monzón, y busca incorporar profesionales que quieran desarrollarse en una de las mayores empresas industriales de España.

Con más de 18.000 profesionales y una facturación superior a los 4.000 millones de euros, Grupo Vall Companys se ha consolidado como el mayor grupo cárnico del país y una de las principales compañías industriales de capital familiar. Por dimensión, volumen de actividad y capacidad de generación de empleo, forma parte del grupo de grandes compañías que contribuyen al desarrollo económico de Aragón junto a referentes industriales de otros sectores.

Oportunidades para perfiles diversos

Actualmente, el Grupo cuenta con vacantes para perfiles muy diversos: operarios y operarias de producción, técnicos de mantenimiento, profesionales para granjas, auxiliares de laboratorio o puestos vinculados a la fabricación de piensos, entre otros.

Esta variedad refleja la amplitud de una compañía integrada en toda la cadena de valor agroalimentaria y su capacidad para ofrecer oportunidades profesionales en distintos ámbitos y niveles de especialización.

Más que un empleo: una carrera profesional

Grupo Vall Companys apuesta por construir equipos estables y acompañar el desarrollo profesional de las personas que forman parte de la organización. La formación continua, el aprendizaje en el puesto de trabajo y la promoción interna son pilares fundamentales de esta estrategia.

Para ello, la compañía pone a disposición de sus profesionales diferentes herramientas de desarrollo, entre ellas una app corporativa que facilita el acceso a información, formación y comunicación interna, reforzando su apuesta por la digitalización y la innovación en la gestión de personas.

Muchos profesionales han iniciado su trayectoria en posiciones operativas o técnicas y, con el tiempo, han asumido nuevas responsabilidades dentro de la compañía.

Es el caso de Daniel Muñoz, que comenzó hace doce años como peón de mantenimiento en Cárnicas Cinco Villas y actualmente es responsable de mantenimiento de la sala de despiece. “Ahora se da la oportunidad a todos los trabajadores de exponer sus ideas y se les involucra y fideliza si han tenido una buena propuesta”, explica.

También Beatriz Lasierra inició su recorrido profesional a través de unas prácticas y hoy coordina la documentación para auditorías y clientes desde el área de seguridad alimentaria y calidad. “Cuando una empresa tan grande cuenta contigo y con tu opinión, motiva mucho”, señala.

Grupo Vall Companys apuesta por construir equipos estables y acompañar el desarrollo profesional de las personas que forman parte de la organización. / Vall Companys

Formación, bienestar y experiencia del empleado

Grupo Vall Companys se ha consolidado como un referente en la atracción, desarrollo y fidelización del talento gracias a una propuesta de valor que combina oportunidades de crecimiento profesional, estabilidad y un entorno de trabajo colaborativo.

La compañía impulsa iniciativas de formación continua, herramientas digitales y espacios de aprendizaje que favorecen el desarrollo profesional en todas las etapas de la carrera.

Además, su estrategia de bienestar aborda la salud física, mental y emocional de los profesionales a través del programa Empresa Saludable, que promueve hábitos de vida saludables, la práctica deportiva y el sentimiento de pertenencia.

Todo ello ha contribuido a que Grupo Vall Companys haya sido reconocido como Top Employer por sexto año consecutivo, una certificación internacional que evalúa aspectos como la estrategia de talento, la formación, el liderazgo, el bienestar y el desarrollo profesional.

Tu próxima oportunidad, en Aragón y en Grupo Vall Companys

En un entorno cada vez más competitivo, Grupo Vall Companys continúa generando oportunidades para quienes buscan incorporarse a una organización sólida, innovadora y con posibilidades reales de desarrollo profesional.

Porque el próximo paso profesional puede empezar en una granja, una planta de producción, un laboratorio o un área técnica. Y puede convertirse en una carrera con futuro.