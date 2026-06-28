Tellado ataca al Comité Federal del PSOE y sus "tintes norcoreanos" en el Congreso del PP de Huesca que elige a Claver como líder

Isaac Claver, presidente de la DPH y alcalde de Monzón, es ya también el nuevo presidente provincial del PP en Huesca tras recibir este domingo el respaldo casi unánime de los alcaldes, concejales y militantes altoaragoneses en el XIV Congreso Provincial del PP de Huesca para dar el relevo al saliente Gerardo Oliván. A todos ellos, Claver les pidió que se "enchufen a la ilusión" para hacer del PP "un partido moderno y dinámico, con hambre y cercano, que viva en ruta permanente, pueblo a pueblo".

Claver, de 37 años, presentó en su discurso previo como candidato un proyecto político que viene impulsado por la «ilusión», un sentimiento que animó a «compartir y transmitir», convencido de que «si los ciudadanos nos conocen como somos, nos darán su confianza en forma de voto».

Para potenciar su presencia en el territorio, Claver apuntó la necesidad de «formar» a los alcaldes y concejales del territorio en lo básico, pero también en digitalización e inteligencia artificial «porque nadie nace aprendido».

El nuevo líder del PP altoaragonés estuvo apoyado por el secretario general del PP, Miguel Tellado, que aprovechó el consgreso provincial de los populares para seguir atacando al PSOE. En concreto, calificó el Comité Federal celebrado ayer de encuentro de «tintes norcoreanos» y afirmó que «más que Consejo Federal se ha convertido en un Consejo Criminal».

La ausencia de contestación interna, más allá de la postura defendida por el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ante los casos de corrupción que rodean al PSOE y al entorno más cercano de Pedro Sánchez, llevó a Tellado a proclamar que «el sanchismo ha devorado al socialismo», lo que deja al PSOE en «un partido sentenciado por los tribunales y un partido manso y sumiso que ha decidido callar y tragar ante la huida hacia adelante del número uno, ‘El One’, ‘P.S.’», en alusión a Pedro Sánchez. «Lo que vimos ayer era lo más parecido al silencio de los corderos», recalcó.

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Por su parte, el presidente aragonés y líder del PP Aragón, Jorge Azcón, también incidió en los mensajes nacionales. «Cualquier demócrata estaría convocando elecciones. A Pedro Sánchez le gustaría que abandonáramos la esperanza, que bajáramos los brazos. Pero el PP ni va a perder la esperanza, ni va a bajar los brazos ni va a perder la ilusión», zanjó Azcón en el último congreso provincial del partido en este periodo de renovación.