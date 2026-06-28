Teruel Existe se concentra contra la demolición de la central térmica de Escucha

Teruel Existe se ha concentrado esta mañana a los pies de la antigua central térmica de Escucha, para exigir que no haya demolición, sino reconversión, mediante un proyecto de desarrollo estratégico, vinculado al pasado minero de la provincia y financiado con el Fondo de Inversiones de Teruel.

El portavoz de la formación Aragón - Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha explicado que la central térmica de Escucha constituye “uno de los elementos más relevantes del patrimonio industrial aragonés y un símbolo de la historia minera y energética de las Cuencas Mineras y de la provincia de Teruel”. Teruel Existe considera imprescindible preservar una infraestructura que forma parte de la memoria colectiva del territorio y sería “un nuevo error” permitir su derribo. “En Teruel ha habido tres catedrales del carbón: la de Andorra, la de Escucha y la de Aliaga. Lamentablemente se perdió la de Andorra; no podemos consentir que vuelva a pasar esto con las otras dos. Digo catedrales para poner en énfasis la importancia que tienen estas construcciones. Son la memoria viva de nuestro pasado y son nuestra identidad. Y queremos que haya un compromiso real tanto de las administraciones con el mantenimiento y potenciación del patrimonio, en concreto en este caso del Gobierno de Aragón, como del propio Ministerio y de las empresas. Aquí tenemos un patrimonio industrial de altísimo valor” ha incidido Guitarte.

Acerca de la posibilidad de una próxima de demolición, el portavoz de la formación en las Cortes indicaba: “Nos hemos concentrado ante la Central Térmica de Escucha precisamente para pedir de manera urgente que se tomen medidas cautelares que frenen su demolición en caso de que realmente haya licencia para concederlo, que parece ser que sí que la hay. Nosotros tenemos constancia de que está aquí ya la empresa que tiene subcontratados los trabajos, que está alojada en los pueblos de la comarca y que están ya planteando cómo puede ser este derribo”.

Proyecto estratégico a cargo de fondos FITE o de Transición Justa

Tomás Guitarte indicaba que “junto con su museo minero, y otros recursos existentes en la Comarca vinculados al patrimonio minero y la transición energética, en Escucha se puede crear un proyecto para conocer el proceso completo de la producción de energía en el siglo XX, desde el carbón hasta la electricidad, y de lo que ha sido la producción de la energía en la provincia de Teruel en el siglo XX”.

Para Teruel Existe este es un “recurso de futuro potente” y ponen el ejemplo de espacios reconvertidos en España (Ponferrada, Asturias…) o en Europa, como en la cuenca minera del Ruhr de Alemania o en las cuencas mineras italianas. “Todos ellos han sabido aprovechar y darle una segunda vida a este tipo de instalaciones y convertirlas en un potencial económico que reactive la comarca y la población”.

Guitarte exponía la posibilidad de fondos FITE para acometerlo y estudiar la forma jurídica más indicada para llevarlo a cabo y gestionarlo (consorcio, fundación, administración sola,…) El diputado recordaba que “el FITE está creado para proyectos estratégicos como éste, que son singulares, que no se pueden hacer por sí solos. También están los fondos de Transición Justa, pero en cualquier caso, hemos de ser capaces de poner esto en valor y que no sea precisamente Aragón quien se convierta en la comunidad autónoma que está perdiendo todo su patrimonio minero cuando todas las demás autonomías están haciendo de él un recurso potencial para el futuro”.

Particularidades de la central de Escucha

Los participantes han recordado que la central de Escucha está conservada prácticamente íntegra. Fue construida en 1970 y vinculada durante décadas a la explotación del lignito de la zona, la instalación representa el denominado binomio carbón-electricidad que marcó el desarrollo económico y social de buena parte de la provincia de Teruel.

Teruel Existe ha presentado solicitud formal ante la Dirección General de Cultura y Patrimonio para evitar la demolición de la central térmica de Escucha y promover su protección patrimonial mediante la toma de medidas cautelares e incoación de expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

Registraron también la pasada semana en las Cortes de Aragón una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar al Gobierno de Aragón en ese mismo sentido. Recuerdan además que la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés contempla que la apertura de este procedimiento activa de forma inmediata medidas cautelares de protección, incluida la suspensión de actuaciones que puedan afectar al bien. Igualmente, la propuesta de Teruel Existe indica que el propio Plan General de Ordenación Urbana de Escucha incluye la central térmica en su Catálogo de Patrimonio Cultural con un nivel de protección estructural que garantiza la conservación de sus elementos arquitectónicos esenciales y sólo contempla la demolición total en casos de ruina legal o técnica.

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En la última comparecencia del director general de Cultura y Patrimonio, Pedro Olloqui, Tomás Guitarte exigió “que se actúe de oficio y que incoe expediente de declaración de Bien de Interés Cultural para evitar la demolición”. Pedro Olloqui respondió que está “abierto a trabajar la posibilidad de protección de la central térmica de Escucha”, y posteriormente la vicepresidenta Mar Vaquero, en respuesta a pregunta de Teruel Existe en el pleno del pasado viernes, reconocía disposición para la paralización cautelar que se solicita.