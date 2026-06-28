Un verano de música, teatro y exposiciones en Alcañiz

Alcañiz se prepara para unos meses de verano llenos de actividades culturales y para todos los públicos. Un año más, uno de los grandes eventos que acogerá la localidad será el Festival Castillo de Alcañiz, un certamen que se ha consolidad como un referente imprescindible de las artes escénicas dentro y fuera de la comunidad aragonesa, que celebrará su trigésimo primera del 4 al 31 de julio.

En cuanto al cartel, se han programado cinco grandes actuaciones en las que se darán cita el teatro, la música, la magia y el humor. Entre las actuaciones más destacadas estará obra ‘El retablo de las maravillas’, una obra con gran mordacidad crítica y satírica clásica interpretada por la mítica compañía Els Jogars, que cumple este año su setenta y cinco aniversario con una gira nacional que hace escala en la capital del Bajo Aragón. Además, la actriz Carmen Conesa recibirá el premio Trovador, un galardón de carácter honorífico que reconoce la trayectoria, el rigor y el trabajo de los creadores más destacados de las artes escénicas contemporáneas.

Aragón Sonoro

Otra de las citas que no puedes perderte este verano es el Festival Aragón Sonoro, que se celebrará del 23 al 25 de julio, en su momento de mayor madurez tras reunir a cerca de 12.000 personas en su última edición. Este año, habrá grandes nombres consolidados con propuestas actuales y emergentes como: Sidecars; Alejo Stivel, voz y líder de Tequila; Sienna; Malmö 040; Repion, con cinco nominaciones en los premios de la música independiente y Supersubmarina en formato DJ set entre otros.

Por otro lado, Aragón Sonoro mantiene un año más su compromiso con la escena local dando la oportunidad de darse a conocer a grupos y artistas como: Eva McBel, una de las voces con mayor proyección nacional; Effe, un referente del rock aragonés; Modelo, que continúa su crecimiento en los escenarios; Delacueva, una de las propuestas más solidas de la nueva escena; y Narel, representando el talento emergente. El festival será totalmente gratuito y se celebrará en las calles y plazas de Alcañiz.

Aragón Sonoro reunirá a grandes artistas emergentes del 23 al 25 de julio. / SERVICIO ESPECIAL

Otras actividades

Además de estos dos importantes eventos, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de la exposición ‘Perder la cabeza’. A través de once obras realizadas entre 2013 y 2024 en Londres - incluyendo instalaciones interactivas, experiencias de realidad virtual y un video hecho con Inteligencia Artificial-el autor establece un diálogo entre el pensamiento ilustrado de Goya y las dinámicas sociales de nuestro tiempo.Esta muestra, del artista Xavier Solé Mora, podrá verse hasta el 20 de julio en el Espacio Expositivo de Arte Digital de Alcañiz.

Por último, vuelve también el Festival Luna de Agosto en la Glorieta, un evento totalmente gratuito de música, teatro y actuaciones infantiles. En las próximas semanas se dará a conocer la programación de este evento tan esperado en la localidad para este verano.