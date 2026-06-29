Podemos Aragón impulsará "un espacio de confluencia y diálogo con otras formaciones políticas" para las municipales de 2027

Podemos Aragón mira a las elecciones municipales de 2027 y recibe el aval de la militancia para "crear un espacio amplio de confluencia y diálogo con otras formaciones políticas". Este es el principal acuerdo del encuentro municipalista que los miembros de la formación morada tuvieron este fin de semana con la intención de analizar la situación política de la comunidad autónoma y el objetivo de afianzar su presencia en el territorio, uno de los compromisos de la dirección que tomó las riendas del partido meses antes del pasado 8F, cita electoral autonómica en la que Podemos no logró representación.

El partido morado se reunió el pasado sábado con "la voluntad de reforzar el trabajo político en los municipios y de abrir dinámicas de cooperación que permitan construir espacios más amplios de participación". La intención de generar más fuerza a la izquierda del PSOE ya fue expresada por Podemos hace unas semanas, en el primer encuentro con Izquierda Unida, Sumar, Equo o Chunta Aragonesista en Huesca, también en busca de una confluencia progresista para las municipales en la capital oscense. Podemos mostró su apoyo a "la unidad" y destacó que el emplazamiento a continuar las conversaciones. De la mano de la formación morada seguirá seguro Alianza Verde.

En Zaragoza, el partido que ahora lidera en la comunidad Ricard Mitjana se comprometió a analizar "las necesidades reales de la ciudadanía", siempre dentro de "la diversidad territorial" que tiene la comunidad autónoma. Podemos no eludió el análisis de las próximas citas electorales y los militantes avalaron la posibilidad de "crear un espacio amplio de confluencia y diálogo con otras formaciones políticas".

"Desde Podemos Aragón consideran que el ámbito municipal sigue siendo un espacio imprescindible para recuperar la cercanía con la ciudadanía, fortalecer el tejido social y generar proyectos políticos capaces de sumar sensibilidades y construir mayorías amplias desde abajo", resaltan desde la formación político en un comunicado.

Objetivos del encuentro municipalista

La cita de este fin de semana sirvió a Podemos para "generar un espacio de trabajo colectivo entre militancia, representantes institucionales y personas implicadas en la construcción de alternativas políticas desde el territorio", afirma la formación en el escrito, el que también señalan que se realizaron "diagnósticos sobre la situación política en Aragón" y se debatieron propuestas para "fortalecer la implantación territorial de la organización", el principal debe de Podemos desde su llegada a la política autonómica hace más de una década.

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Con la mirada puesta en las elecciones a los ayuntamientos de mayo de 2027, Podemos comienza a trabajar en "una estrategia municipalista para los próximos meses" y habla de crear "una hoja de ruta compartida" que sirva para "ensanchar el espacio del cambio en Aragón desde el diálogo, la escucha y el trabajo colectivo".