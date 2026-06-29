40 años de la formación
Mano a mano entre dos generaciones de Chunta Aragonesista: "CHA es algo habitual en el paisaje político de Aragón"
Chesús Yuste, fundador del partido, y Marina Rodríguez, actual dirigente en Choventut, analizan la historia de la organización, el buen momento que vive en el presente y las aspiraciones futuras
Chesús Yuste y Marina Rodríguez son dos miembros muy diferentes, pero muy cercanos, de Chunta Aragonesista. A ambos se les iluminan los ojos al hablar del 40 aniversario que su partido celebra este lunes y que extenderá durante el curso con encuentros y actos. Él, Chesús, es miembro fundador y cara reconocida, hoy en el Congreso. Ella, Marina, se afilió en la universidad, hace bien poco, y lidera Choventut, las juventudes de Chunta. Ambos analizan la historia de su partido, el buen momento que atraviesa en la actualidad y el futuro político y social que ninguno concibe sin CHA en las instituciones.
«En la anterior Asamblea, hace dos años, ya mirábamos al aniversario, recordando el primer cartel electoral», cuenta Yuste, que admite «el buen momento» de la formación. «El recorrido histórico del partido ahora llega a un punto en el que cada vez hay más juventud», remacha Rodríguez, que cree que la celebración del 40 aniversario sirve para «visibilizar que CHA fue proyecto en el pasado, pero sobre todo lo es de presente y de futuro».
Su llegada hasta las siglas de la izquierda aragonesa no pudo ser más distinta. «No había un partido al que votar y teníamos la sensación de tener que fundar algo», describe Yuste, orgulloso miembro fundador de la formación: «Decíamos que teníamos que fundar un partido para tener un partido al que votar».
Rodríguez llegó en una situación diferente, con CHA implantada en el imaginario colectivo. «Fue mucho menos interesante», bromea la líder de Choventut, que reconoce que viene de «una familia muy politizada», pero que la unión a Chunta «no tiene nada de azar» y sí mucho de convencimiento propio.
El primer recuerdo «activo» de Rodríguez es la elección de Jorge Pueyo, dentro de la candidatura de Sumar, como diputado en el Congreso. «Fue una gran noche, pero luego lo superamos con creces el 8F», admite la joven aragonesista. Más personal es el de Yuste:«Iba con mi hermana, me encontré con Chesús Bernal y me dijeron que iba a haber una trobada aragonesista en unos días. Ese día era el 29 de junio, el día que nació CHA».
Desde entonces, cuatro décadas de sube y baja, como todos los partidos políticos, con hitos en rojo en el calendario. «Cuando cruzamos el Ebro en contra del trasvase o los 10.000 aragoneses reclamando autonomía en Madrid, que fuimos portadas de medios nacionales», señala Yuste, ante el asentimiento de Rodríguez, que sentencia con la frase que resume todo lo que ha conseguido su partido en su historia:«Chunta ya es algo habitual en el paisaje político de Aragón».
40 años llegan solo una vez y en el dulce momento de CHA caen mejor. «A mí este partido me ha cambiado la vida», resume Yuste, que solo encuentra como «problema» que ha llegado a convertir «trabajo y tiempo libre» en uno por la dedicación a la formación. «Y el servicio público, que es para lo que estamos», cuenta Yuste.
Rodríguez no quiere pensar ni en fuegos artificiales ni en fiestas a todo trapo para celebrar «los años que sean, cincuenta más o los que hagan falta». Su objetivo, para ir poniendo velas en la tarta de CHA, es más simple: «Quiero que dentro de 20 años este señor (Yuste) y yo estemos exactamente igual que ahora, tomándonos un café e intentando arreglar Aragón en una charla». «Somos la referencia de la izquierda aragonesa y espero que en unos años seamos la referencia de la izquierda en su sentido más amplio», concluye Rodríguez.
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