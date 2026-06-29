Controlado el incendio originado en Tamarite de Litera
Las 4.525 hectáreas calcinadas, la mayoría de superficie agrícola, se debieron a una chispa provocada por un tractor en la zona
El Periódico de Aragón
La evolución del incendio declarado el pasado jueves en el término municipal de Tamarite de Litera (Huesca) continúa siendo favorable. Ante esta mejora, el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) ha desactivado la situación operativa 1 (nivel 1) y ha rebajado el operativo a la situación 0 (nivel 0). El incendio se da por controlado y ya no supone un riesgo para la población.
El fuego se originó alrededor del mediodía del jueves y obligó a desplegar un amplio dispositivo de extinción debido a la rápida propagación de las llamas. El origen del incendio estuvo en una chispa provocada por un tractor.
Las llamas afectaron principalmente a campos de cereal de las comarcas de La Litera y Cinca Medio, alcanzando también las localidades de Azanuy y el núcleo pedáneo de Alins y Calasanz.
En las labores de extinción participaron efectivos de Infoar y del 112, además de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil, Guardia Civil y Policía Nacional. También fue fundamental la colaboración de agricultores y voluntarios de la zona, cuyo trabajo contribuyó a frenar el avance del fuego. En total, el incendio ha calcinado 4.525 hectáreas, la mayor parte de ellas de superficie agrícola.
- Última hora del incendio forestal en Tamarite de Litera, en directo: el Gobierno de Aragón desconfina Fonz, pero mantiene el desalojo de tres municipios
- El supermercado cooperativo de Zaragoza donde los tomates saben a tomate: 'Aquí no hace falta mirar las etiquetas
- El Rapid, el pequeño y carismático local que ha salvado la noche a media Zaragoza: 37 años de hamburguesas, rapidez y ambiente familiar
- El destino elegido por miles de aragoneses cada verano que lucha contra una plaga de serpientes: 'Ni con un ejército preparado para acabar con ellas lo conseguiríamos
- Una de las primeras herboristerías de Zaragoza se despide de su histórica tienda en el centro: “Es un paso hacia el futuro”
- Noches de ostras y Ferraris: así era trabajar en el casino de Montesblancos de Alfajarín en sus años de máximo lujo
- Basic-Fit abrirá un nuevo gimnasio low-cost en el bloque cebra que transformó por completo un barrio de Zaragoza
- Los trabajadores de Stellantis Figueruelas que estuvieron de baja en 2023 cobrarán la paga de beneficios tras la decisión del Supremo