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Controlado el incendio originado en Tamarite de Litera

Las 4.525 hectáreas calcinadas, la mayoría de superficie agrícola, se debieron a una chispa provocada por un tractor en la zona

Parte del campo calcinada por el incendio en Tamarite (Huesca)

Parte del campo calcinada por el incendio en Tamarite (Huesca) / Miguel Ángel Gracia

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El Periódico de Aragón

Zaragoza

La evolución del incendio declarado el pasado jueves en el término municipal de Tamarite de Litera (Huesca) continúa siendo favorable. Ante esta mejora, el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) ha desactivado la situación operativa 1 (nivel 1) y ha rebajado el operativo a la situación 0 (nivel 0). El incendio se da por controlado y ya no supone un riesgo para la población.

El fuego se originó alrededor del mediodía del jueves y obligó a desplegar un amplio dispositivo de extinción debido a la rápida propagación de las llamas. El origen del incendio estuvo en una chispa provocada por un tractor.

Las llamas afectaron principalmente a campos de cereal de las comarcas de La Litera y Cinca Medio, alcanzando también las localidades de Azanuy y el núcleo pedáneo de Alins y Calasanz.

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En las labores de extinción participaron efectivos de Infoar y del 112, además de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil, Guardia Civil y Policía Nacional. También fue fundamental la colaboración de agricultores y voluntarios de la zona, cuyo trabajo contribuyó a frenar el avance del fuego. En total, el incendio ha calcinado 4.525 hectáreas, la mayor parte de ellas de superficie agrícola.

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