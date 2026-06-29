Descienden los casos de gonorrea, sífilis y clamidia en Aragón: la comunidad está entre los territorios con una menor incidencia

Aragón figura entre las comunidades autónomas con menor incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) en España, según los últimos datos de vigilancia epidemiológica, correspondientes a 2024, que ha ofrecido este lunes la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES)

En concreto, la comunidad registró tasas reducidas en gonorrea (9,47 casos por cada 100.000 habitantes), sífilis (4,44), clamidia (4,97) y linfogranuloma venéreo (LGV) (0,22). En cuanto al VIH, se notificaron 107 nuevos diagnósticos en 2024, frente a los 3.340 casos registrados a nivel nacional.

Estos datos reflejan un escenario favorable y sitúan a Aragón como un territorio con margen para consolidar la prevención, normalizar la realización de pruebas cuando exista riesgo y reforzar el acceso a información fiable sobre salud sexual.

En este contexto, SEMES, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, ha impulsado Punto ITS, la primera plataforma digital que centraliza toda la información actualizada sobre las ITS. Su propósito es resolver dudas, desmentir mitos, combatir el estigma y conocer cómo prevenir contagios, los síntomas y a dónde acudir según cada situación.

"Las ITS pueden evolucionar de forma silenciosa y muchas veces no presentan síntomas en sus primeras fases, lo que dificulta su detección”, ha explicado Juan González del Castillo, coordinador del proyecto.

Por esa razón, ha observado que incluso en comunidades con baja incidencia como Aragón "es fundamental mantener la concienciación y normalizar hábitos de prevención como la realización de pruebas de forma habitual".

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En este sentido, el apartado 'Hazte la prueba' de Punto ITS dibuja un mapa sencillo de todo el proceso: desde la visita al centro y la toma de muestras hasta el tratamiento en caso necesario. Además, incluye acceso directo a los lugares donde realizarse las pruebas