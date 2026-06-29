La población en el entorno de Zaragoza que tienen "un crecimiento imparable"

Más de veinticinco años de crecimiento imparable. El Burgo de Ebro es una de las localidades que han transformado en los últimos tiempos la realidad demográfica de la provincia de Zaragoza gracias al empuje industrial. Y además, según explica su alcalde, Vicente Royo, las cifras podrían ser mejores si no sufrieran el trasvase de vecinos a la capital. Otra de las constantes en la distribución de la población aragonesa. En su caso, la cercanía de un área con grandes servicios públicos favorece que muchos residentes en el pueblo opten por estar empadronados en barrios de la urbe para poder acceder a ventajas como mejores colegios y atención sanitaria especializada.

El Burgo de Ebro ha aumentado su población en cerca de mil habitantes pasando de 1.600 vecinos en 2001 a los 2.800 de los últimos datos publicados. «Nuestro objetivo es mantener el crecimiento sostenido aunque nos encontramos, como en todos los pueblos, con el problema de la vivienda», indica el regidor. El problema requiere intervenciones urgentes porque se calcula que existen en el pueblo 3.500 puestos de trabajo que irán a más con la construcción del centro de datos, estimando 1.000 nuevos empleos. Por el momento el consistorio está favoreciendo el desarrollo de promociones privadas al tiempo que piden que el desarrollo de la vivienda pública tenga en cuenta la realidad del valor catastral de las parcelas.

El municipio está pendiente de la finalización de los trabajos de desdoblamiento de la A-68 que dará lugar a nuevos accesos a los tres polígonos ubicados en El Burgo de Ebro: La Noria-El Vadillo, El Espartal I y el Espartal II. La actividad que en ellos se desarrolla es otro de los aspectos clave del progresivo, pero controlado, crecimiento demográfico de esta localidad.

La compañía papelera Saica fue una de las primeras en instalarse y en confiar en las posibilidades del municipio. Su llegada en los años 90 y su afianzamiento y desarrollo a principios de siglo ya supusieron un impulso a la población burgolesa.

Eje del Ebro

De hecho, la población en 1996, era de 1.447 habitantes; ocho años después, en 2004, poco después de que la multinacional anunciara la apertura de su tercera planta en el polígono El Espartal I, el censo de El Burgo de Ebro ya rozaba los 1.800 empadronados, según datos del INE. «Esta evolución progresiva nos están permitiendo crear servicios al mismo ritmo sostenido a pesar de que no podemos ofrecer las ventajas de la capital», incide Royo. Por ejemplo, el pasado año se puso en marcha el nuevo edificio del instituto La Cabañeta para que los alumnos puedan cursar la secundaria en la localidad.

El último empujón de crecimiento ha llegado con la instalación de un centro de datos de Amazon Web Services (AWS), que se suma a los ya existentes en Huesca y Villanueva de Gállego.

En la provincia de Zaragoza otras localidades en el eje del Ebro también mantienen una clara tendencia ascendente. Es el caso de Cuarte, Utebo, La Muela, María de Huerva, La Puebla de Alfindén, Villanueva de Gállego, Zuera, Cadrete o Pinseque. Todos ellos han registrado un crecimiento por encima de la media aragonesa.