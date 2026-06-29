El PSOE registra en Aragón una ley para las trabajadoras de la dependencia y los cuidados: "Tenemos que cuidar mejor a quienes cuidan"

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón y secretaria general de los socialistas en la comunidad autónoma, Pilar Alegría, ha registrado una Proposición de Ley de Ordenación de las Entidades Privadas de Servicios Sociales con el objetivo de mejorar las condiciones de las trabajadoras del sector de la dependencia y los cuidados. "Tenemos que cuidar mejor a quienes cuidan", ha afirmado. Alegría ha estado acompañada por un grupo de trabajadoras del sector y por la diputada del PSOE en las Cortes de Aragón Mónica Iglesias.

"Si queremos un Aragón mejor, tenemos que cuidar mejor a quienes cuidan", ha argumentado Pilar Alegría en declaraciones a los medios de comunicación este lunes, tras registrar la Proposición de Ley que es "integral" y está abierta a las mejoras que puedan aportar otros grupos políticos. Así, ha confiado en que "la derecha y la ultraderecha y este Gobierno, que es quien tiene competencias, se sienten a estudiar esta ley, incluso a mejorarla y enmendarla".

Alegría ha recordado que la Ley de Servicios Sociales de Aragón "ha cumplido más de 15 años", ya que se remonta a 2009, y ya preveía la necesidad de aprobar una norma específica para regular la actividad de las entidades privadas que prestan servicios sociales. Ha detallado la portavoz socialista en el Parlamento aragonés que la iniciativa incide, principalmente, en la necesidad de mejorar las condiciones laborales y profesionales de las trabajadoras de este sector: la formación, los certificados de profesionalidad, la cobertura de bajas, turnos y vacaciones, así como los salarios.

Transferencia del Gobierno de España

"Nos parecía muy importante hacerlo ahora", ha explicado Pilar Alegría, ya que el Gobierno de España ha aprobado "la mayor transferencia en dependencia en servicios sociales de toda la historia" y a Aragón le corresponden 146 millones de euros entre 2026 y 2027, con un capítulo específico para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de los servicios sociales. En este sentido, Pilar Alegría ha defendido un convenio autonómico para el sector, tomando como referencia los que se están desarrollando en la Comunidad Valenciana y Euskadi.

La líder del PSOE Aragón, Pilar Alegría, en su llegada a La Aljafería con las trabajadores del sector de los cuidados. / PSOE Aragón

"El núcleo o el corazón de la ley, es la mejora de las condiciones de las trabajadoras, pero por supuesto también hablamos de los centros, de la necesidad de reducir las ratios, de que haya también un registro que dé mucha más transparencia a la existencia de estos centros", ha detallado la portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón.

Leticia Berges es una de las trabajadoras del sector que desarrolla su actividad en la residencia de Ejea de los Caballeros y ha manifestado que su labor es "muy dura y muy sacrificada", por lo que ha exigido un cambio en las condiciones de trabajo para que se produzca, asimismo, relevo generacional. Ha comentado que un buen número de las trabajadoras del sector ya tienen "una edad significativa y no encontramos a nadie que quiera trabajar en este gremio" porque a los jóvenes "les dices lo que van a ganar y, por supuesto, no quieren. ¿Quién va a querer trabajar sábados y domingos por 1.200 euros?". Además, ha recalcado Berges que "es duro, porque a los residentes les consideramos nuestra familia y estamos más con ellos que con nuestras familias".

Por otro lado, Tania Vilaña, trabajadora en la Residencia Ozanam Santa Teresa de Zaragoza ha resumido las principales reivindicaciones de las empleadas del sector: "Un salario digno, porque estamos trabajando con personas, no es una cadena de producción, y que se aumenten las ratios para que nuestras personas mayores sean tratadas como lo que son, personas que han envejecido, han dado todo lo que han podido en su vida y gracias a ellos la mayoría también tenemos una calidad de vida buena". "Cada día estamos dejándonos la vida, el alma con nuestras personas mayores", ha subrayado Tania Vilaña, quien ha solicitado apoyo para sacar adelante una nueva legislación: "Que sepan que nosotras también somos personas".

El PP insta a Alegría a reclamar a Moncloa "la deuda histórica"

La portavoz de Desregularización y Bienestar Social del PP en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar, ha instado a la portavoz del PSOE en el Parlamento autonómico, Pilar Alegría, a "dejar de mentir" y reclamar al Gobierno central que pague a Aragón la "deuda histórica" que mantiene en materia de dependencia.

"El cinismo de Pilar Alegría hoy ha tocado techo, saca pecho porque dice que su Gobierno nos va a dar 146 millones de euros más para la dependencia. Vamos a recordar a la señora Alegría la verdad, porque de sus mentiras estamos ya más que acostumbrados pero las cifras deberían producirle sonrojo", ha expresado Susana Gaspar.

"Seguimos sin presupuesto, así que la deuda sigue aumentado, el Gobierno de Pedro Sánchez debe a Aragón más de 1.200 millones de euros en materia de dependencia, les pongo como ejemplo la deuda acumulada de los años 24 y 25; 600 de 2024 y otros 600 de 2025", ha señalado Gaspar.

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"Hoy Pilar Alegría viene a sacar pecho y hacerse fotos. Y nosotros le preguntamos por qué no reclama a su Gobierno de España los millones que nos debe a Aragón en dependencia. Ese anuncio de la dependencia sabemos todos por qué se hizo, una nueva huida hacia delante para intentar tapar la corrupción que les asola, pero sabemos en qué se quedan sus promesas, en nada, sin presupuestos, sin rigor, sin criterios claros, pura propaganda", ha anotado Gaspar.