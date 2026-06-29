Repunte en la población: el tirón industrial consolida a la provincia de Zaragoza por encima del millón de vecinos

La evolución demográfica en Aragón mantiene su crecimiento amparado por las inversiones industriales y la llegada de población extranjera. Según los últimos datos publicados por el Instituto Aragonés de Estadística la comunidad cuenta con 1.385.220 personas, tras registrar un incremento de 3.411 habitantes durante el primer trimestre del año (un 0,25%). Este crecimiento se debe fundamentalmete a la llegada de migrantes, que crecieron en 3.177 personas frente al leve incremento de 234 personas de nacionalidad española, elevando la proporción de extranjeros al 15,9% del total de la comunidad.

De hecho, según estos datos el 20,3% de la población aragonesa ha nacido en el extranjero. En términos migratorios, los principales flujos de entrada procedieron de Colombia, Marruecos y Venezuela, consolidando un flujo de llegadas estable y consolidando núcleos de población de sus respectivas comunidades. Es significativo, por otro lado, la salida de la comunidad de ciudadanos de Rumanía que en su día llegaron a ser los extranjeros más frecuentes en Aragón. Sin embargo, la mejora económica del país hace que todos los meses regresen a sus hogares y en el último trimestre fueron 310 personas las que abandonaron el territorio aragonés.

En esta evolución demográfica es significativa la evolución de la provincia de Zaragoza, que encadena cinco años de crecimiento constante con una variación anual por encima del 1%, superando al resto de provincias. De hecho, los datos proporcionados por el Instituto Aragonés de Estadística confirman la consolidación de Zaragoza por encima del millón de habitantes, alcanzando una población de 1.014.214 personas tras sumar 2.514 residentes en el trimestre (un 0,25% más). En el resto del territorio, la provincia de Huesca experimentó el mayor crecimiento relativo con un aumento del 0,32% (737 personas más) hasta llegar a los 233.692 habitantes , mientras que Teruel incrementó su población un 0,12% (160 personas más), situándose en un total de 137.314 residentes.

El geógrafo del servicio Cuarto Espacio de la Diputación Provincial de Zaragoza, Luis Alfonso Castellano, destaca que al margen del crecimiento de la capital el resto de núcleos de población están siendo polos de atracción de los recién llegados por contar con «vivienda más barata».

En todo caso, este es el reto que se marcan las alcaldías del entorno metropolitano para garantizar una distribución homogénea de los residentes y evitar la macrocefalia aragonesa, con una gran Zaragoza que ya supera la barrera simbólica de los 800.000 vecinos y que deja muy pocas opciones para el resto de las localidades. «Es necesario apostar por las cabeceras comarcales y garantizar que el acceso a la vivienda está bien repartido por todo Aragón», indica Castellano.

Esta es la clave para garantizar «calidad de vida» apostando por un «policentrismo» amparado en la distribución de las inversiones industriales. Así destacan focos de atracción como Calatayud, Sádaba o Ateca. De hecho, el modelo de cobertura del territorio de la provincia tiene un ejemplo positivo de desarrollo en el Altoaragón en la zona comprendida entre Fraga, Barbastro y Monzón, área en la que existe «una complementación de servicios» como la que se «busca y se fomenta» desde la Unión Europea.

«La tendencia en todo el mundo es la concentración de habitantes en las grandes ciudades, pero es fundamental apostar por la calidad de vida y favorecer el crecimiento de los servicios en zonas con menos población, garantizando el transporte público y planes de atención a los vecinos más mayores que suelen residir en estas áreas», indica Castellano.

La aceleración industrial hace pensar que la proyección de población zaragozana seguirá al alza, sobre todo por las inversiones en centros de datos, el avance en la gigafactoría de baterías de Stellantis en Figueruelas o la mejora de la capacidad logística de la provincia.

Por otro lado, el número de hogares en la región ascendió a 576.345, con un incremento de 2.405 en el trimestre, destacando que el 31,3% de ellos son unipersonales. Este cambio de tendencia también se refleja en la falta de vivienda. Por el momento, en la provincia de Zaragoza, el volumen de vivienda pública y de alquiler asequible impulsado supera las 3.000 residencias.