Estos son los 59 centros educativos de Aragón, Valencia, Andalucía o Cataluña que han firmado el manifiesto para 'salvar' el programa Erasmus+

La 'rebelión' en defensa del programa Erasmus+, que según han denunciado este lunes los docentes de Aragón está en riesgo de desaparición por la falta de seguridad jurídica que tienen los profesores que acompañan a los alumnos, traspasa fronteras. El hecho que ha desencadenado esta movilización fue la muerte de un alumno del IES Itaca de Zaragoza durante un viaje de estudios a Bélgica en 2022 y que ha terminado con dos de sus profesores juzgados por la Audiencia Nacional. Esta situación ha movilizado al colectivo docente, que pide un marco normativo que regule las salidas extraescolares con alumnos y les de garantías jurídicas ante cualquier indicendia, pero no solo la exigencia llega desde Aragón, sino que a ella se suman centros educativos de toda España.

En total, hasta 59 colegios, institutos y centros educativos han firmado el documento que este lunes se ha entregado en el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza. En el listado figuran 35 centros de las tres provincias de Aragón, pero el resto son de Andalucia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura o Galicia, entre otras. Los firmantes son los siguientes:

1. CEIP Hilarión Gimeno (Zaragoza)

2. IES Pablo Serrano (Zaragoza)

3. IES Miralbueno (Zaragoza)

4. IES Andalán (Zaragoza)

5. IES Luis Buñuel (Zaragoza)

6. IES AL-ANDALUS (Almería)

7. IES Valdespartera

8. IES Joaquín Costa (Cariñena)

9. IES Huelín (Málaga)

10. IES Baltasar Gracían (Zaragoza)

11. IES El Picarral (Zaragoza)

12. IES Escultor en Francesc Badia (Valencia)

13. IES Virgen Del Pilar (Zaragoza)

14. CPI Valdespartera III (Zaragoza)

15. IES Avempace (Zaragoza)

16. Escuela de Arte de Zaragoza

17. IES Miguel Catalán (Zaragoza)

18. IES Pedro de Luna (Zaragoza)

19. IES Tiempos Modernos (Zaragoza)

20. CPIFP Corona de Aragón (Zaragoza)

21. IES Cinco Villas (Ejea de los Caballeros)

22. Ceip Tamixa (Málaga)

23. IES Sierra de Guara (Huesca)

24. CPI San Jorge (Zaragoza)

25. CPI Galo Ponte (San Mateo de Gállego)

26. CPI Soledad Puértolas (Zaragoza)

27. Dominicas Aranda (Burgos)

28. CPI Condes de Ribagorza (Benabarre)

29. CFP Campus Digital

30. EOI nº1 (Zaragoza)

31. IES Pirineos (Jaca)

32. IES La Azucarera (Zaragoza)

33. IES Gallicum (Zuera)

34. IES Matarraña (Valderrobres)

35. CRA Domingo de Guzman (Salamanca)

36. EOI de Quart de Poblet (Valencia)

37. IES Mar de Aragón (Alcañiz)

38. IES Miguel de Molinos (Zaragoza)

39. IES Domingo Miral (Zaragoza)

40. Institut Berenguer D´Entença (Tarragona)

41. IES San Blas (Madrid)

42. IES José Luis Castillo Puche (Murcia)

43. IES Jaroso (Almería)

44. IES Nicolás Copérnico (Madrid)

45. IES San Sebastián (Huelva)

46. CPI La Jota (Zaragoza)

47. IES Politécnico de Vigo

48. IES Campanar (Valencia)

49. IES La Melva (Castelló)

50. IES Politecnic (Valencia)

51. IES Alto de Los Molinos (Castilla la Mancha)

52. IES Eduardo Pondal (Galicia)

53. CEIP Narciso Cortés (Castilla y León)

54. IES Cristo del Roasrio (Extremadura)

55. CPIFP Corona de Aragón (Zaragoza)

56. CPR Plurilingüe Liceo La Paz (A Coruña)

57. IES Leonardo de Chabacier (Calatayud)

58. IES Padre Luis Coloma (Jérez de la Frontera)

59. IES Álvaro Falomir (Castellón)