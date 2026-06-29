La Universidad San Jorge pondrá en marcha el grado de Odontología a partir del curso 2027-2028

La Universidad San Jorge impartirá, a partir del curso académico 2027-2028, el grado en Odontología tras obtener el informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA). Esta nueva titulación se enmarca en la estrategia de crecimiento y consolidación de la institución en el ámbito sanitario y se suma a la amplia oferta de ocho grados ya existentes en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge con Medicina, Biomedicina, Farmacia, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Bioinformática y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

El grado en Odontología de la USJ ofertará 30 plazas, tendrá una duración de cinco cursos académicos y está orientado a formar profesionales preparados para dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad, con una formación que combina conocimiento científico con el aprendizaje en salud bucodental y práctica clínica, según ha informado la institución este lunes.

Siguiendo el modelo educativo de la Universidad San Jorge, el grado apostará por espacios de simulación clínica especialmente diseñados para reproducir situaciones reales de la consulta odontológica desde las primeras fases de formación.

Estos entornos incorporan tecnología de última generación, combinando modelos de simulación clínica de alta precisión con soluciones digitales avanzadas, como realidad virtual y la inteligencia artificial aplicada a la formación clínica. Así, los estudiantes podrán enfrentarse de forma temprana a casos similares a los que encontrará en su ejercicio profesional, favoreciendo no solo el aprendizaje técnico, sino también la toma de decisiones y la capacidad de actuación en entornos clínicos complejos.

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La Universidad San Jorge oferta 27 grados y 12 dobles titulaciones en las áreas de conocimiento de salud, tecnología, ingeniería, arquitectura, empresa, derecho, educación, comunicación y deporte y está ampliando su campus con la construcción de dos nuevos edificios, uno de 1.600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas que se estrenará a principios del curso 2026-2027 y otro, de tres plantas y 2.600 m2, que estará terminado para el curso 2027-2028.