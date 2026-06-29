Zaragoza tendrá una tregua térmica muy corta: el calor vuelve el fin de semana con 40 grados y noches tropicales

Zaragoza acaba de dejar atrás la primera gran ola de calor de 2026, pero la tregua durará poco. Las tormentas de este domingo han puesto fin al episodio extremo que ha marcado un mes de junio histórico en toda España, aunque los modelos ya apuntan a un nuevo repunte térmico a partir del próximo fin de semana. La capital aragonesa podría volver a rozar los 40 grados y recuperar las noches tropicales e incluso ecuatoriales apenas unos días después de encadenar once jornadas consecutivas por encima de los 36 grados.

El calor dio su último gran coletazo en Zaragoza durante el día de San Juan, cuando se superaron los 41 grados. También se vivieron registros especialmente duros en zonas del Valle del Ebro, Los Monegros y Cinco Villas, donde algunos municipios llegaron a sufrir mínimas propias de una noche ecuatorial. En localidades como Leciñena o Castejón de Valdejasa, los termómetros estuvieron cerca de los 27 grados de mínima, una cifra que refleja la dureza de una ola de calor que ha dejado muy poco descanso nocturno.

Hasta entonces, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que los zaragozanos van a poder “respirar” esta semana gracias a un alivio térmico provocado por la entrada de viento del noroeste. Ese cierzo hará bajar tanto las máximas como las mínimas y dejará un ambiente mucho menos sofocante en la capital aragonesa y buena parte de la comunidad. Sin embargo, esta pausa tiene fecha de caducidad: los 40 grados podrían estar de vuelta en Aragón a partir del domingo.

Llenazo en las piscinas de Zaragoza / Miguel Angel Gracia / EPA

El culpable: un domo de calor

El descenso térmico se notará en toda la comunidad durante los próximos días mientras el calor empieza a reorganizarse por el suroeste de la Península Ibérica. Algunos portales especializados, como tiempo.com, ya hablan de un posible domo de calor acercándose desde el norte de África, con un ascenso térmico generalizado en España entre el jueves y el domingo. Las anomalías térmicas podrían situarse entre 8 y 10 grados por encima de la media en el oeste peninsular, con los valles del Guadiana y del Guadalquivir como las primeras zonas en volver a superar los 40 grados.

El término domo de calor se utiliza para describir una situación en la que el aire cálido queda atrapado bajo una extensa zona de altas presiones. Ese aire se comprime, se recalienta y favorece jornadas de calor muy intenso y persistente. En este caso, el episodio no sería comparable, por ahora, con una ola de calor tan larga como la anterior, pero sí podría devolver a Zaragoza y a varias comarcas aragonesas a valores extremos en pleno inicio de julio.

Los zaragozanos pasaron mucho calor la semana pasada / Laura Trives / EPA

Los termómetros tocarán suelo en Zaragoza el miércoles, con máximas de unos 31 grados y mínimas de 17, una situación que permitirá dormir con más facilidad tras varias noches muy complicadas. A partir de ahí comenzará la escalada. Según la previsión de la Aemet, el viernes ya se volverán a superar los 36 grados, aunque el viento todavía ayudará a suavizar la sensación térmica. El sábado se esperan 38 grados de máxima y el domingo, con la entrada del viento del sur, podrían alcanzarse de nuevo los 40 grados.

Noches ecuatoriales

El regreso del calor también vendrá acompañado de un empeoramiento del descanso nocturno. Las mínimas volverían a subir hasta los 22 grados en la capital aragonesa, lo que dejaría nuevas noches tropicales después de unos días de alivio. La situación podría ser todavía más dura durante la próxima semana si el episodio se asienta sobre Aragón y las máximas se mantienen en la barrera de los 40-42 grados en el Valle del Ebro, Bajo Aragón y Cinco Villas.

La explicación está en la posible instalación de una dorsal subtropical sobre la Península Ibérica y el entorno del Atlántico nororiental, asociada a un potente anticiclón. En la práctica, esto significa más estabilidad, menos nubosidad y un ascenso progresivo de las temperaturas. Dicho de otra forma: tras unos días de cierzo y alivio térmico, el calor volverá a ganar terreno y el ambiente podría ser de nuevo muy sofocante en las horas centrales del día.

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Ola de calor del pasado mes de agosto de 2025 / RUBEN RUIZ R< / EPA

Todavía es pronto para saber si este nuevo episodio será tan duradero como la primera ola de calor de 2026, pero la señal de los modelos es cada vez más consistente hacia un escenario de calor muy intenso y persistente. Y todo ello antes de la canícula, el periodo estadísticamente más caluroso del año, que suele extenderse entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Por eso, aunque Zaragoza tendrá unos días de respiro, la previsión ya mira al próximo fin de semana como el posible inicio de otra fase complicada del verano.