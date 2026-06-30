Amazon tuvo en España en 2025 un beneficio antes de impuestos de 290 millones

Amazon tuvo en España un beneficio antes de impuestos de 290 millones de euros en 2025 y este año tiene previsto abrir una estación logística en Paterna (Valencia). Este es el primer ejercicio en que la compañía estadounidense desvela el dato del beneficio, en cumplimiento de las nuevas exigencias de transparencia de la Unión Europea para las empresas.

El grupo presidido por Jeff Bezos, que cumple 15 años en España, ingresó el año pasado más de 9.000 millones, una cifra que supera la del 2024, cuando contabilizó más de 8.000 millones, según han informado fuentes de la compañía este martes.

De acuerdo con la multinacional, su contribución fiscal en 2025 superó los 1.500 millones, de los que más de 428 millones se correspondieron con impuestos directos, de los que 84 millones son de sociedades, y más de 1.100 millones fueron impuestos indirectos como resultado de su actividad. En 2024, su contribución fiscal fue de 1.300 millones: 400 en impuestos directos y 900 en indirectos.

En estos 15 años, la compañía ha invertido más de 25.000 millones en sus operaciones en España, tanto en construcción y mantenimiento de infraestructura, como en salarios. Este año ha invertido 6.500 millones en la construcción y mantenimiento de su infraestructura, así como en los salarios.

Además, ha anunciado este año un aumento de su inversión en España para ampliar su infraestructura de la nube e impulsar la innovación en inteligencia artificial (IA) en Europa, en la que se invertirán 33.700 millones, la mayor cifra tecnológica en la historia de España, buena parte de ellos en Aragón.

Amazon tiene alrededor de 40 instalaciones logísticas repartidas por todo el país, oficinas corporativas en Madrid y Barcelona, dos centros de desarrollo de software y los centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en Aragón.

En 2025, puso en funcionamiento una nueva estación logística en Málaga. En 2026, tiene previsto abrir su primer centro de distribución en el país, que estará ubicado en Zaragoza, y una estación logística en Paterna (Valencia).

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Asimismo, construirá en Aragón nuevas instalaciones de cadena de suministro -una fábrica de ensamblaje de servidores y un centro de fabricación y reparación de servidores de IA-, unas instalaciones que cuando estén plenamente operativas generarán aproximadamente 1.800 empleos en la comunidad autónoma, ha recordado. El grupo tiene más de 30.000 trabajadores fijos, lo que sitúa a la compañía como uno de los diez principales empleadores del país.