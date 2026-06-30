Azcón, dispuesto a estrechar los lazos de la Corona de Aragón en una reunión en Monasterio de Poblet

Es todavía una cita sin fecha en el calendario, pero de producirse sería el primer encuentro oficial entre el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa desde que ambos dirigen las dos comunidades vecinas. En la recepción oficial con el rey Felipe VI, el presidente aragonés ha confirmado su interés en participar en la cita organizada por el también secretario general de los socialistas catalanes.

Se trata de la reunión del Patronato del Monasterio de Poblet, la entidad legal y administrativa que se encarga de la conservación, gestión y restauración del célebre Monasterio de Poblet, donde reposan los restos de los reyes de la Corona de Aragón. Es una de las instituciones que sigue manteniendo vivos los lazos entre los territorios que un día pertenecieron a la Corona de Aragón, como lo es también el Archivo de la Corona, cuyo patronato lleva sin reunirse desde 2022.

"Unir lazos y alejar discrepancias"

"Creo que será en un futuro cercano en el que las cuatro comunidades (Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares) que tienen una relación más directa con lo que fue la Corona de Aragón podamos unir lazos, podamos alejar discrepancias que pueden existir en el en el ámbito político, pero unirnos en lo que ha sido nuestra historia, en lo que es nuestro patrimonio y en lo que es la defensa de nuestro país", ha expresado Azcón, que ha hecho referencia también a que en esa visita participe la Casa Real.

Azcón ha mostrado su disposición a participar en la reunión, recordando que "España es un gran país, los aragoneses y la Corona de Aragón ha tenido una misión principal en lo que hoy es no solamente España, sino lo que es Europa y nosotros vamos a colaborar siempre que podamos en poner en valor lo que la Corona de Aragón ha significado para las cuatro comunidades autónomas que estamos directamente relacionadas con esa historia de mi país".

Esta será, cuando se produzca, la primera reunión oficial del presidente aragonés y el presidente catalán, que tan solo han coincidido hasta ahora en la Conferencia de Presidentes, como la que se celebró en Barcelona en junio de 2025, y en encuentros privados e informales. En 2025 en Barcelona, Illa y Azcón sacaron unos minutos para intercambiar impresiones sobre el cumplimiento de la sentencia del Supremo que obliga al retorno de los bienes al Monasterio de Sijena e intercambiaron los contactos de los técnicos de Patrimonio de ambas instituciones. Desde entonces, las relaciones se han alejado en este punto.

Por otro lado, desde 2016 no se ha celebrado ninguna reunión bilateral entre un presidente aragonés y otro catalán. En febrero de 2016, la última la protagonizaron el expresidente de Aragón, Javier Lambán, y el expresidente catalán Carles Puigdemont, un año y medio antes de la declaración unilateral de independencia en Cataluña.

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

El Patronato del Monasterio de Poblet es la entidad legal y administrativa encargada de la conservación, gestión y restauración del célebre Monasterio de Poblet, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fundado inicialmente en 1930, el Patronato continúa supervisando este histórico complejo cisterciense en Vimbodí (Tarragona).

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La institución desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de las dependencias, la biblioteca y las tumbas reales de la Corona de Aragón, así como en la promoción de sus actividades. Además, gestiona las normativas de accesibilidad y la investigación histórica del monasterio.