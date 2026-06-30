Desabastecimiento de fármacos a las puertas del verano: estos son los 10 medicamentos que más faltan en las farmacias de Aragón

El desabastecimiento de medicamentos sigue siendo uno de los principales desafíos para las farmacias españolas. No es algo nuevo, sino que ocurre desde siempre, y por eso en la mayoría de los casos existen alternativas y los tratamientos de los pacientes pueden mantenerse sin interrupciones. Sin embargo, hay otros donde la falta temporal de algunos fármacos puede llevar a que el paciente tenga que volver a consultar con su médico para modificar la prescripción.

En Aragón, en las últimas semanas hay varios medicamentos de uso habitual que han registrado incidencias de suministro en las farmacias. Entre ellos figuran colirios para tratar la hipertensión ocular, antiinflamatorios, tratamientos hormonales para la menopausia o medicamentos destinados a pacientes con epilepsia y vejiga hiperactiva.

El Fixaprost lidera la tabla. Se trata de un colirio indicado para reducir la presión intraocular en pacientes con hipertensión ocular o glaucoma. Otro colirio que falta es el Zaditen, empleado para aliviar los síntomas de la conjuntivitis alérgica, como el picor, el enrojecimiento o el lagrimeo. Y un tercer colirio en situación de desabastecimiento es el Brimvera, indicado para disminuir la presión ocular en personas con hipertensión ocular o glaucoma. En los tres casos pueden sustituirse por otros medicamento equivalentes bajo la supervisión del farmacéutico.

Más allá de los colirios, el desabastecimiento también afecta al Gabapentina Teva-Ratiopharm 100 mg, que se utiliza principalmente para tratar algunos tipos de epilepsia y también el dolor neuropático. En su caso, hay también tratamiento alternativo.

Necesidad de ir al médico

Hay otros fármacos que faltan en las farmacias de Aragón y que son más problemáticos porque obligan al paciente a volver al médico al no haber alternativa posible y ser necesario que un profesional recete otro más adecuado. Es el caso del Tromalyt 150 mg, un medicamento que actúa como antiagregante plaquetario y ayuda a prevenir la formación de trombos en pacientes con riesgo cardiovascular. Este contine acido acetil salicidico, que es el principio activo de la Aspirina.

Sucede lo mismo con el Colircusi Gentadexa, un antibiótico con principios activos antiinflamatorios y que está indicado para determinadas infecciones oculares y óticas acompañadas de inflamación. Tampoco está disponible en las farmacias ahora mismo. Situacion similar del Lenzetto, un tratamiento hormonal sustitutivo indicado para aliviar los síntomas de la menopausia, como los sofocos o la sudoración nocturna, y el Obgemsa, indicado para tratar el síndrome de vejiga hiperactiva, reduciendo la necesidad urgente y frecuente de orinar.

El Fixaprost es uno de los fármacos con más problemas en las farmacias de Aragón. / CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE FARMACÉUTICOS

Otros como el Celestone Cronodose, un corticoide inyectable que se utiliza para tratar procesos inflamatorios y determinadas enfermedades alérgicas o reumatológicas, solo está disponible en estos momentos como medicamento extranjero a través del servicio de Farmacia hospitalaria correspondiente, según fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza.

Hay un clásico como el Ibuprofeno que tiene problemas de suministro del laboratorio Kern Pharma 600 mg granulado efervescente, pero tiene fácil alternativa.

Las autoridades sanitarias recuerdan que un medicamento en situación de desabastecimiento no significa necesariamente que desaparezca del mercado. En muchas ocasiones se trata de problemas puntuales relacionados con la fabricación, el abastecimiento de principios activos, incidencias logísticas o un aumento inesperado de la demanda. En estos casos, el farmacéutico desempeña un papel clave para ofrecer alternativas cuando la normativa lo permite.

Además, los expertos recomiendan no interrumpir nunca un tratamiento por iniciativa propia. El primer paso debe ser consultar con el farmacéutico, que comprobará si existe una alternativa autorizada que pueda dispensarse de forma inmediata.