La economía aragonesa mantiene un sólido crecimiento este año: el PIB crece un 2,8% y la tasa de paro está por debajo de la media nacional

La economía aragonesa ha iniciado 2026 con un tono positivo y un crecimiento sólido, apoyado en la fortaleza tanto de la demanda interna como, sobre todo, de la demanda externa. Por su parte, el mercado laboral mantiene el dinamismo. Todo ello según recoge el último Boletín Trimestral de Coyuntura elaborado por el Gobierno de Aragón.

Durante el primer trimestre del año, el Producto Interior Bruto (PIB) de Aragón aumentó un 2,8% en términos anuales, una tasa superior a la registrada en el conjunto de la eurozona (0,4%) y ligeramente por encima del crecimiento observado en España (2,7%). Destaca el comportamiento de las exportaciones aragonesas que aumentaron un 3% anual en el primer trimestre del año, muy por encima de la variación, también positiva, que registra el conjunto nacional. Por el lado de la oferta, tanto la industria manufacturera como el sector servicios experimentaron una aceleración de su crecimiento respecto al último trimestre de 2025.

El empleo anual crece

El mercado de trabajo muestra una evolución positiva respecto al mismo trimestre del año anterior, tanto en población activa como en empleo. Así, el empleo creció un 2,6% anual en Aragón durante el primer trimestre, situándose el número de personas ocupadas en Aragón en su máximo histórico, 638.000. La de paro cerró el trimestre en el 8,4% frente al 10,8% registrado en el conjunto del país.

Por su parte, un informe de BBVA Research presentado este martes en Zaragoza por Miguel Cardoso, economista jefe para España y Portugal de BBVA Research, y por Marta Alonso, directora de la territorial norte de BBVA en España, va en la misma línea. Refuerza la idea de que la economía aragonesa mantiene un crecimiento sólido, impulsado por la mejora del empleo, la recuperación del sector exterior y el buen comportamiento del consumo privado.

Vivienda en construcción en Zaragoza, en una imagen de archivo. / Miguel Angel Gracia / EPA

El avance de la afiliación en Aragón se acelera en el primer semestre de 2026, apoyado en la fortaleza de Huesca, el área urbana de Zaragoza y las zonas rurales. Por sectores, los servicios públicos, el comercio, las actividades profesionales y la construcción impulsaron la afiliación en 2025, explicando el 77% del incremento total. En 2026, la aceleración del ritmo de crecimiento se explica gracias, sobre todo, al mayor empuje del sector manufacturero.

Entre los factores que apoyarán el crecimiento en 2026 y 2027 se encuentra el dinamismo de la demanda interna. El crecimiento del empleo, el aumento de la renta disponible y la mejora de la riqueza inmobiliaria seguirán sosteniendo el consumo privado, aunque con una moderación gradual.

Asimismo, la inmigración continuará apoyando el crecimiento de la población y del empleo, compensando parcialmente las limitaciones demográficas existentes.

La inversión residencial también seguirá creciendo, impulsada por la creación de hogares, la evolución favorable del mercado laboral y unas condiciones financieras todavía relativamente positivas. En este contexto, la vivienda en ejecución podría aumentar un 3,5% en 2026 y un 12,4% en 2027, hasta alcanzar unas 3.700 unidades el próximo año en Aragón.

Los próximos riesgos

Aunque Aragón mantiene una senda de crecimiento sólido, el informe de BBVA apunta que el deterioro del contexto externo "introduce riesgos para los próximos trimestres". El encarecimiento de la energía y de otros insumos clave, junto con las interrupciones en las cadenas de suministro, podría frenar la actividad industrial y elevar la inflación. La economía aragonesa resulta especialmente expuesta a estos factores por el mayor peso de la industria.

Asimismo, el deterioro del entorno europeo podría afectar al dinamismo exportador y a la producción industrial. Tras crecer un 3,1% en 2025, el Índice de Producción Industrial (IPI) apenas avanza un 0,1% en el primer semestre de 2026, con un fuerte retroceso de la energía y, en menor medida, de los bienes de consumo, que compensa el avance de los bienes intermedios y de equipo.

La escasez de mano de obra también podría limitar el avance en determinados sectores. El porcentaje de vacantes sin cubrir en Aragón se sitúa en niveles históricamente elevados y por encima del promedio nacional, mientras que los ocupados que no trabajaron alcanzan el 5,5%, en línea con el conjunto de España.

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Por otro lado, la mayor actividad constructora no será suficiente para satisfacer la demanda acumulada de vivienda. Desde 2021, en Aragón se han creado 30.000 hogares y se han construido solo 12.000 viviendas, lo que puede dificultar la atracción y retención de capital humano.