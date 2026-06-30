La enésima manifestación que refleja el hartazgo de Teruel por los trenes: "Es la gran mentira"

Manolo Gimeno, portavoz del movimiento ciudadano Teruel Existe, fue uno de los más de 100 turolenses que se desplazaron hasta Valencia el 1 de abril de 2017. Tras ser recibidos por el entonces alcalde de la capital del Turia, Joan Ribó, tomaron un tren pasadas las 9.15 horas para reivindicar la ejecución real del Corredor Cantábrico-Mediterráneo por Teruel, después de que la DGA se "plegase", según las asociaciones que se manifiestan por enésima vez este martes en Teruel, a un documento en el que se priorizaba su paso por Lérida hasta Tarragona y Barcelona.

Ese día, el centenar de turolenses desplazados hizo todo el recorrido entre Valencia y Zaragoza. Lo hicieron, además, vestidos de modernistas, como si fuese el año 1901, en el que la vía llegó a Teruel, con un diseño del siglo XIX. En la capital turolense les esperaban 6.000 manifestantes, sumando apoyos en la práctica totalidad de las paradas. Tras más de cinco horas de viaje, llegaron a Delicias en torno a las 15.00 horas y marcharon hasta la plaza del Pilar, en una marcha simbólica que mostró el descontento de un pueblo que, casi una década después, sigue harto.

"El corredor es la gran mentira. Se nos quiere engañar y torticear continuamente", denuncia Pepe Polo, presidente de la Federación Vecinal de Teruel, otra de las convocantes este 30 de junio. "Hay una estrategia para que pase por Lérida a la que se plegó la DGA en 2017 y que tiene que ser corregida", lamenta Polo, que denuncia el "interés político económico de lobbys de Cataluña que presionan para que no pase por Teruel".

Manifestación en Teruel, el 1 de abril de 2017. / Asociación Turolense de Amigos del Ferrocarril

Todo, en un momento en el que las vías que conectan Zaragoza y Valencia llevan cerradas por obras desde febrero de 2025. Los retrasos llevan la reapertura parcial hasta, mínimo, finales de año, y tan solo se está electrificando el tramo que une la capital aragonesa con Teruel, dejando pendiente de licitación el resto, hasta Sagunto. Por tanto, cuando se reabra, habrá una parte del trazado en el que los trenes seguirán circulando con diésel.

"Caos"

Unos trabajos que, además, las plataformas denuncian que están siendo un "desastre" y un "caos". "No hay previsión. Según el plan director, todo debía estar acabado en 2022. Pero lo más realista es pensar que, como poco, no estará toda la línea 610 electrificada hasta 2029 o 2030. Siete años para reparar 311 kilómetros, cuando el AVE Madrid-Sevilla se hizo en mucho menos. Es cuestión de voluntades", denuncia Gimeno.

El portavoz del movimiento ciudadano Teruel Existe recuerda cómo, en la misma tarde de aquel 1 de abril de 2017, "Adif emitió una nota de prensa insistiendo en que era un eje estratégico". "Lo que se hace deprisa se hace mal", lamenta, incidiendo en que hubo un compromiso de celebrar "36 reuniones de seguimiento". "Solo se han hecho cuatro, la última en marzo de 2021", añade.

Noticias relacionadas

Asimismo, Gimeno se detiene en varios "erorres en las obras", como los del "puente sobre el Turia, a la entrada de Teruel, donde no cabían las catenarias" o dos apartaderos que no están operativos. Respecto a los trabajos en la línea convencional Zaragoza-Sagunto, los califica de "puro maquillaje". "No va a solucionar nada", lamenta. Y sentencia: "No hablamos solo de un tren para Teruel. Hablamos de la conexión ferroviaria entre la tercera y la cuarta ciudad de España. ¿Alguien se imagina que las vías entre Barcelona y Madrid estuviesen cerradas durante dos años?".