Los equipos directivos de Infantil y Primaria de Aragón alertan de la falta de profesorado en los colegios para cumplir con las 23 horas semanales

La Asociación de Equipos Directivos de Educación Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa) ha trasladado su preocupación por la insuficiente dotación de profesorado en los centros públicos para hacer efectiva la reducción progresiva del horario lectivo del cuerpo de maestros hasta las 23 horas semanales.

La asociación considera que esta reducción es una medida positiva y necesaria, que permite mejorar las condiciones laborales del profesorado y disponer de más tiempo para coordinación, preparación de materiales, evaluación, burocracia y reuniones, entre otras tareas, pero insiste en un comunicado en que debe ir acompañada de una cobertura íntegra de las horas que dejan de impartirse.

De lo contrario, apuntan, el derecho laboral del profesorado repercute negativamente en el derecho del alumnado a una atención educativa de calidad. Según Aedipa, los equipos directivos llevan tres cursos comprobando que esta cobertura no es suficiente y con la implantación de las 23 horas lectivas los criterios de cálculo de las dotaciones no contemplan la totalidad de las necesidades reales, ya que no se realizan sobre el conjunto completo de docentes ni tienen en cuenta adecuadamente los tiempos de recreo.

A ello se suma la insuficiente cobertura de las reducciones horarias del profesorado mayor de 55 años.

Entre las consecuencias, la asociación señala menos disponibilidad para apoyos y refuerzos, mayores dificultades para atender al alumnado con más necesidades, más sustituciones internas y mayor sobrecarga y riesgo de desgaste para los equipos docentes y directivos.

Por ello, Aedipa solicita al Departamento de Educación que revise los criterios de asignación de cupo y garantice la cobertura total de las horas derivadas de la reducción horaria y de las reducciones del profesorado mayor de 55 años.

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Una representación de la asociación presentará formalmente esta reivindicación este miércoles a las 12.00 horas al departamento, mediante un escrito por registro, para solicitar una revisión urgente de las plantillas asignadas.