La lista negra de Hacienda en Aragón: sale una histórica morosa y sigue el eco de Agapito Iglesias

La Agencia Tributaria ha publicado este martes el fichero actualizado de los principales morosos de todo el país, incluyendo en esta lista a las empresas y personas físicas con una deuda con el fisco superior a los 600.000 euros a fecha 31 de diciembre de 2025. En el caso de Aragón, hay más de 70 sociedades acumulan un pasivo fiscal que, en función de los criterios que se decida analizar, oscila entre los 165 y los 170 millones de euros, por debajo de los 210 millones que se contabilizaban hace justo un año.

En este punto influye, especialmente, la salida de la lista negra de Hacienda de una de las morosas históricas de la comunidad, Augusta SL, que en 2025 todavía adeudaba cerca de 18 millones de euros y que este 2026 ya no aparece marcada en rojo. Una firma zaragozana especializada en la comercialización de material informático y que no deposita sus cuentas anuales desde 2010.

El crac inmobiliario de 2008 sigue teniendo repercusión, 18 años después, en las deudas de las empresas aragonesas con Hacienda. La inmobiliaria Nyesa Viviendas, que llegó a rubricar el mayor concurso de acreedores de la historia, de la comunidad sigue liderando el ranking de morosos con 25 millones de euros pendientes, una cifra que en 2015 era de 44 millones de euros para una sociedad que se estrelló con la crisis y lleva varios años en liquidación.

En el podio le acompaña Construcciones Tabuenca, otra habitual en esta lista negra en los últimos lustros, que mantiene un compromiso pendiente con el fisco de 10,5 millones de euros. Esta SA lleva una década en proceso de liquidación. Hogares Nuevos Zaragoza SL, también en la misma fase que las dos anteriores, cierra el top 3 con una deuda de 9,25 millones de euros.

Lista de morosos en España

En cuanto a las empresas oscenses, otra de las históricas se mantiene en lo alto del ranking de morosos, Forjados y Cubiertas SA (Forcusa), aunque también está en liquidación y con un pasivo fiscal de 7,4 millones de euros. Ahora, Forcusa está registrada oficialmente en Madrid. En el caso de Teruel, la sociedad Bioteruel, radicada en Albalate del Arzobispo, acumula una deuda de más de 7 millones. Esta SL está en la lista negra de Hacienda desde 2019, cuando entró con 3,8 millones de euros, cifra que se incrementó un año después y que posteriormente se ha mantenido.

Históricos

Tampoco faltan los históricos en un ranking que es fiel reflejo de muchas de las causas que posteriormente provocarían la crisis económica de 2008. Uno de los mejores ejemplos está en Zaragoza Real Estate, la sociedad inmobiliaria de Agapito Iglesias vinculada al Real Zaragoza, que entró en concurso de acreedores de forma voluntaria en 2011, tres años antes de la salida del empresario soriano del club, y que todavía adeuda 1,7 millones de euros al fisco. Otro caso está en la SL de turismo termal José María Sicilia Baro, gestora del Balneario de Jaraba y que debe algo más de 1 millón de euros.

Agapito Iglesias, durante su etapa en el Real Zaragoza. / EL PERIÓDICO

También dentro del sector inmobiliario está en la lista PMC-INM Corporación 2009, una compañía ligada en su día a Plaza14 y que, ya en liquidación, sigue con 3,37 millones pendientes con la Agencia Tributaria. De hecho, su domicilio social actual no está ya en Zaragoza, sino en Lérida, una práctica habitual que siguen varias de las sociedades del listado.

Algunas de ellas son Promociones de Conjuntos Residenciales SA, con 4,85 millones de euros de pasivo fiscal, que fue fundada en Zaragoza y ahora el Registro Mercantil sitúa en Madrid; Fábrica Española de Grúa y Torre, con 3,43 millones de deuda y también radicada en Madrid a día de hoy; u Ordisa (Ortiz Dieste), en la capital madrileña con casi 2 millones de euros pendientes.

Arento, el gigante cooperativo aragonés, se declaró en quiebra en 2020 con deudas que rondaban los 100 millones de euros. En el caso de Hacienda, a finales de 2025 todavía tenía pendientes cerca de 800.000. Asimismo, hay dos asociaciones zaragozanas en la lista negra tributaria: Fundación Royal, especializada en residencias para la tercera edad, adeuda 3 millones de euros; mientras que la Fundación Summun Factor de Ayuda a la Dependencia tiene 1,1 millones anotados.

Dos empresas más

Con todo, no ha sido un año especialmente duro para las firmas aragonesas. En el listado de morosos de Hacienda, tan solo hay dos nuevas que están domiciliadas en territorio aragonés. La primera es Public Service Enterprise, empresa fundada en 2013 en Zaragoza y especializada en la obra pública, con 1 millón en el debe con el fisco; y Mensajeros Lagunarrota, compañía montisonense de logística y transporte que tiene más de 700.000 euros pendientes.

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Aunque, eso sí, hay al menos tres empresas que tienen el CIF turolense (44) y que también han entrado este año en la lista negra de la Agencia Tributaria, aunque ahora están domiciliadas en otras provincias: la cárnica barcelonesa Savalan Doner Producción (2,17 millones), Kampaoh Tents (Sevilla, 1,3 millones) y Ocanto Cleanrooms (Guadalajara, 0,9 millones).