Multitudinaria manifestación en Teruel para exigir un tren del siglo XXI: "Exigimos que se cumplan los compromisos"

Más de 2.000 personas se han manifestado este martes por la tarde en Teruel para reclamar el desarrollo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la reapertura de la línea Zaragoza-Teruel-Valencia, cerrada por obras desde hace año y medio, una conexión directa con Madrid y el impulso de las terminales ferroviarias de Platea y del Aeropuerto de Teruel. La protesta ha sido secundada por unas 40 asociaciones bajo el liderazgo de la Plataforma en defensa del ferrocarril, la Federación Vecinal de Teruel y el movimiento ciudadano Teruel Existe, con el lema Por nuestro tren, por nuestro futuro.

Cabe recordar que el tren que llega a Teruel por la línea Zaragoza-Teruel-Valencia está cerrado desde el 17 de febrero de 2025 por obras de modernización y electrificación (esto último, solo en el primer tramo, ya que la parte hasta Sagunto está sin licitar) y el servicio se cubre provisionalmente por carretera, con un 90% menos de usuarios según estiman las plataformas, mientras la reapertura sigue aplazada.

Desde el cierre total de febrero de 2025 no ha llegado a Teruel ningún tren de viajeros ni de mercancías en servicio comercial. Renfe sustituyó todas las circulaciones por transporte por carretera. La previsión inicial era que el cierre durara nueve meses, hasta noviembre de 2025. Después, Adif trasladó la reapertura al primer cuatrimestre de 2026 y en la actualidad se habla ya de otoño de este año.

Manifestación en Teruel por el tren, este martes. / Europa Press / Javier Escriche

Los turolenses han querido protestar contra este "aislamiento" con una manifestación que ha recorrido el centro de la capital con paradas ante la Subdelegación del Gobierno de España y la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón. Ha concluido frente a la estación de Renfe, donde se ha leído un manifiesto respaldado por 40 entidades del tejido social, empresarial, comercial, vecinal y político de la provincia.

Una infraestructura "estratégica"

El presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel, Pepe Polo, una de las entidades organizadoras, ha defendido que "el Corredor Cantábrico-Mediterráneo constituye una infraestructura estratégica para el desarrollo económico y social de la provincia".

Polo ha explicado además que "la conexión entre los puertos de Valencia-Sagunto y Bilbao situaría a Teruel en un eje logístico para el transporte de mercancías y favorecería la creación de un puerto seco conectado con el aeropuerto de Teruel, con el consiguiente impacto en el empleo".

El representante vecinal también ha afirmado que "la electrificación de la línea corrige un retraso acumulado durante décadas", aunque ha insistido en que "esa actuación no sustituye al corredor ferroviario previsto en la planificación estatal".

Del mismo modo, ha recordado que "el proyecto permitiría reducir los tiempos de viaje hasta Zaragoza y Valencia y mejorar las conexiones con Madrid y Barcelona". Polo ha sentenciado con un mensaje en el que incidía en que "la movilización pretende exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las administraciones en materia ferroviaria".

Promesas incumplidas

Una de las promesas a las que hace referencia Polo es el plan director presentado en 2017, poco después de la multitudinaria contestación social que hubo en abril de ese año, en el cual se hablaba de que en 2022 la obra completa estaría acabada, adaptando los gálibos y electrificando los 315 kilómetros de vía, con una inversión de más de 450 millones de euros.

En cambio, las obras no empezaron hasta febrero de 2025 y, pese a que adaptan los gálibos de todo el trazado, tan solo electrifica la parte norte, la que une Zaragoza con Teruel. Esto supondrá que el tramo hasta Sagunto seguirá siendo de diésel cuando se reabra parcialmente la vía, en principio en otoño, ya que las obras de electrificación del recorrido hasta el puerto de Valencia siguen sin licitarse, pese a que los estudios informativos y el proyecto ya están redactados.

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Todo esto se une a las eternas promesas respecto al Corredor Cantábrico-Mediterráneo, con una inversión comprometida de 12.000 millones entre Bilbao y Zaragoza, olvidándose de la segunda parte, que pasaría por Teruel hasta Valencia, según el proyecto de 2004. En ese sentido, las plataformas han venido denunciando durante años que los "lobbys catalanes" no hacen sino "presionar para que el corredor se cubra por Lérida hasta Tarragona y Barcelona".