El municipio cerca de Zaragoza que cierra una histórica cicatriz en la N-232 y estrena una nueva avenida: "El cambio es una maravilla porque antes ese tramo era un peligro"

Este martes no es un día cualquiera en la localidad de Utebo, en la provincia de Zaragoza. Es un día de estreno. De un estreno muy esperado. Su histórica travesía de la N-232 ya luce como avenida tras terminar oficialmente las obras y desaparecer del entorno las máquinas, las vallas y la señalización para dar paso a aceras más anchas, un carril bici, bancos, árboles y un entorno más humanizado para los vecinos. "Da gusto verlo. Me encanta como ha quedado porque antes era un auténtico peligro, no había visibilidad", recuerdan a este diario Fe y Pascual, un matrimonio que lleva residiendo en Utebo "toda la vida", como dicen.

El municipio cierra con este estreno una de sus grandes cicatrices urbanas, ya que la antigua travesía de la N-232 ha sido el tramo de carretera nacional que durante décadas ha separado el casco urbano de la zona comercial del Alcampo. "Se hizo un puente, se hicieron pasarelas... pero no había pasos de peatones. Ha habido varios muertos y los vecinos en su momento ya nos echamos a la calle para exigir soluciones", recuerda Pascual. "Ahora se ha ganado en seguridad, sin duda, pero además también se ha creado un entorno del que podemos disfrutar los vecinos porque hay bancos y en unos años crecerán los árboles", matiza su mujer.

En imágenes I Utebo estrena su nueva avenida de la N-232 tras terminas las obras / JAVIER RÍO

El nuevo vial ha supuesto una actuación integral impulsada por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes, con una inversión de 8,2 millones de euros. El proyecto ha permitido humanizar casi dos kilómetros de la antigua N-232 a su paso por Utebo, entre los kilómetros 250 y 251,960, y convertir una carretera multicarril en una avenida urbana que pasará a ser gestionada y mantenida por el ayuntamiento.

La obra supone un cambio radical en la imagen y en el funcionamiento de este eje. "Se han ido haciendo proyectos acordes a la época, pero este es el mejor hasta el momento. También hay varias rotondas, que harán que los coches no vayan tan rápido, y pasos elevado que también hacen que bajen la velocidad. Ahora se ve todo muy bien", puntualiza Fe.

Así, la transformación elimina dos de los elementos más característicos de la antigua travesía: la histórica pasarela peatonal que permitía cruzar la nacional y el paso elevado que conectaba con la carretera de Garrapinillos y con el acceso al centro comercial. En su lugar, la avenida incorpora siete pasos de peatones y los elementos de calmado de tráfico para reforzar la seguridad en un tramo donde en los últimos años se habían registrado accidentes graves.

La reforma, en detalle

El nuevo vial cuenta con 149 luminarias led, 70 bancos, 57 papeleras y 11.800 metros cuadrados de aceras. También se ha construido un carril bici de 820 metros, se han instalado cinco marquesinas de autobús, 13 aparcabicis y se han plantado 244 árboles y 1.900 arbustos. Además, la intervención ha permitido habilitar 14.000 metros cuadrados de zonas verdes, reforzando el carácter urbano y estancial de un espacio que hasta ahora estaba dominado por el tráfico.

Uno de los grandes objetivos de la reforma es cambiar la forma de circular por este tramo. Aunque la velocidad ya estaba limitada a 50 kilómetros por hora, muchos conductores seguían percibiendo la vía como una carretera y no como una calle del municipio. La nueva configuración, con rotondas, pasos peatonales y un radar previsto para controlar la velocidad, busca consolidar esa transición y garantizar una convivencia más segura entre vehículos, peatones y ciclistas.

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Con esta apertura, Utebo culmina una de las actuaciones más ambiciosas ejecutadas por el Ministerio de Transportes en la provincia de Zaragoza. La antigua N-232 deja de ser una barrera física entre barrios y servicios para convertirse en una avenida urbana, más accesible y preparada para el uso diario de los vecinos. Una reforma que no solo cambia el paisaje de la localidad, sino también la relación de Utebo con una carretera que durante décadas marcó su crecimiento.