El PAR advierte a la militancia "discrepante" con el fichaje de Izquierdo por la DGA de que actuará para defender imagen y estatutos

Los órganos de dirección del PAR estudiarán y adoptarán las medidas que resulten oportunas para garantizar el respeto a los acuerdos democráticamente adoptados, la defensa de la imagen de la organización y el cumplimiento de los estatutos, ante las críticas internas surgidas por el fichaje de su líder, Alberto Izquierdo, como asesor del presidente de Aragón, Jorge Azcón, del PP.

La Comisión Permanente, la Comisión Ejecutiva y los presidentes provinciales del partido han recordado en un comunicado que los estatutos del PAR establecen los derechos y obligaciones de los afiliados, así como los mecanismos de actuación cuando se producen conductas que pueden perjudicar gravemente los intereses de la formación o atribuir indebidamente posiciones al conjunto del partido.

En este sentido, han lamentado la imagen "distorsionada de la realidad interna" que, a su juicio, se quiere trasladar, y han advertido de que no van a permitir que una minoría "pretenda arrogarse una representación que no posee ni que se utilice el nombre de la organización para trasladar posiciones particulares como si fueran la voz oficial del partido".

Los órganos de dirección han subrayado que ningún afiliado está legitimado para hablar en nombre del partido si no cuenta con la autorización expresa de los órganos competentes, por lo que las declaraciones vertidas por algunos de ellos en medios de comunicación o redes sociales no representan en modo alguno la posición "oficial" del PAR.

No obstante, la dirección del PAR ha mostrado su respeto por las opiniones individuales y ha señalado que las tres asambleas celebradas recientemente en Zaragoza, Huesca y Teruel se desarrollaron con "transparencia y participación" y que en ellas se constató el apoyo mayoritario de los afiliados frente a una minoría "perfectamente identificada" que mantiene una posición "discrepante".

La Comisión Permanente, la Comisión Ejecutiva y los presidentes provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel han mostrado así su respaldo "firme, claro y sin fisuras" a Alberto Izquierdo y a las decisiones tomadas por los órganos legítimos de dirección de la organización, que aseguran han sido explicadas y debatidas internamente y que han logrado el respaldo "ampliamente mayoritario de la militancia".