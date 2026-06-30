Un profesor de un colegio de Zaragoza, entre los ganadores de las ayudas 'Docentes Referentes' de Fundación Ibercaja

Un docente zaragozano del Colegio Juan de Lanuza, Cristian Ruiz Reinales, ha sido uno de los cinco premiados de la primera edición de las ayudas ‘Docentes Referentes’ de Fundación Ibercaja, cuyo fin es poner en valor el papel de quienes educan a las generaciones del futuro.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha anunciado este martes en rueda de prensa los cinco ganadores de esta ayuda a la investigación, dotada de 12.000 euros. La entrega se realizará el próximo 8 de julio en un acto institucional presidido por la infanta Sofía.

Los docentes galardonados, procedentes de Baza (Granada), Cullera (Valencia), Laguna de Duero (Valladolid), Valladolid y Zaragoza, destacan por llevar a cabo cinco proyectos innovadores que contribuyen a la “mejora de la educación en España”, ha apuntado Rodrigo.

En concreto, el zaragozano Cristian Ruiz ha sido premiado en la categoría de Liderazgo Educativo por el desarrollo de un modelo de transformación educativa que pone al servicio del pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía, la tecnología e inteligencia artificial.

La granadina Belén María Mesas recibe el premio por su proyecto en sostenibilidad, el valenciano Clement Córdoba, por su modelo inclusivo de alumnado vulnerable en FP, y ambos vallisoletanos, Mercedes Carpintero y Diego Olivar, por su investigación sobre el aprendizaje matemático y su proyecto de educación emocional.

Según Rodrigo, estos premios son el espejo de un país con “un excelente patrimonio educativo”, desde la educación infantil hasta la formación profesional. “Esa diversidad es en sí misma una de las mejores noticias de esta convocatoria porque demuestra que la excelencia docente no entiende de etiquetas ni de códigos postales”, ha añadido.

Esta primera edición de ‘Docentes Referentes’ recibió 478 candidaturas de las 17 comunidades autónomas y, tras un proceso de evaluación por parte de expertos referentes en educación, han resultado seleccionados los cinco profesionales.

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Como ha apuntado el director general de Fundación Ibercaja, los 25 finalistas de este proyecto podrán asistir el 7 y 8 de julio en Zaragoza a una jornada de trabajo con charlas, conferencias y mesas redondas, que culminará con el acto de entrega de las ayudas.