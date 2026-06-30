Susto por un incendio en Leciñena visible desde la autovía A-23 y desde Zaragoza

Un incendio declarado en el entorno de Leciñena a las 15.30 horas por causas que se están investigando ha sorprendido a vecinos y conductores de la A-23, desde donde ha resultado visible una gran columna de humo. El incendio se encuentra ya en fase de extinción.

El Infoar ha informado de que el fuego se ha declarado a las 15.30 horas y que se encuentra en extinción tras movilizar 12 brigadas helitransportadas y terrestres del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España.

En concreto, los medios desplazados del operativo Infoar del Gobierno de Aragón son una brigada helitransportada de Bailo con helicóptero; además de las de Ejea, Peñalba y Brea, así como un helicóptero de coordinación, tres brigadas terrestres y dos autobombas.

Imagen aérea del incendio en Leciñena, este martes. / INFOAR

Por parte del Gobierno de España, se han desplazado medios del Ministerio para la Transición Ecológica con dos brigadas helitransportadas y helicópteros de la BRIF de Daroca, así como un avión anfibio FOCA, dos aviones anfibio ligeros y un helicóptero con base en Plasencia del Monte. Además, participa en la extinción maquinaria pesada bulldozer.

Noticias relacionadas

Por otro lado, el Gobierno de Aragón ha activado el Plan especial de Protección Civil de Emergencias por incendios forestales (Procinfo) en situación operativa 1.