Teruel vuelve a sublevarse por el tren: un ferrocarril del siglo XIX y la conexión Zaragoza-Valencia sin fecha de reapertura

Un trazado de ferrocarril diseñado en el siglo XIX, un Corredor Cantábrico-Mediterráneo en el cajón desde 2004 y la conexión entre la tercera y la cuarta ciudad de España, Valencia y Zaragoza, cortada al tráfico ferroviario desde febrero de 2025 y sin una fecha clara de reapertura. Este es el panorama que ha llevado, una vez más, a las distintas plataformas turolenses a salir a la calle con una manifestación a la que se han adherido una treintena de asociaciones y cuyos objetivos apoyan tanto la CEOE, Cepyme o la Cámara de Comercio.

La protesta está convocada para este martes, 30 de junio, bajo el liderazgo de la Plataforma en defensa del ferrocarril, la Federación Vecinal turolense y el movimiento ciudadano Teruel Existe. El detonante a una situación que lleva encallada desde principios de siglo ha sido, esta vez, los retrasos en las obras de la línea 610, Zaragoza-Teruel-Sagunto. El plan director presentado en 2017, poco después de la multitudinaria contestación social que hubo en abril de ese año, hablaba de que en 2022 la obra completa estaría acabada, adaptando los gálibos y electrificando los 315 kilómetros de vía, con una inversión de más de 450 millones de euros.

Las obras no empezaron hasta febrero de 2025 y, pese a que adaptan los gálibos de todo el trazado, tan solo electrifica la parte norte, la que une Zaragoza con Teruel. El tramo hasta Sagunto seguirá siendo de diésel cuando se reabra parcialmente la vía, ya que las obras de electrificación del recorrido hasta el puerto de Valencia siguen sin licitarse, pese a que los estudios informativos y el proyecto ya están redactados.

Obras de la línea de tren entre Teruel y Zaragoza a la altura de Sarrión, el pasado noviembre. / ADIF

A esto se suma los retrasos, pues los plazos iniciales contemplaban una duración de nueve meses, hasta finales de 2025, pero ya acumulan varios meses de retraso y, mínimo, hasta el próximo otoño no podrá reabrirse la ruta debido a inconvenientes "geotécnicos", aunque desde las plataformas ciudadanas sospechan que lo más realista es que, viendo los antecedentes, la apertura parcial llegue ya en 2027. Mientras, desde la Plataforma en defensa del ferrocarril calculan que, en la parte de viajeros, hay un 90% menos de usuarios que van en bus a Zaragoza, la alternativa al tren.

Tramo Teruel-Sagunto

Luego, restará electrificar el tramo Teruel-Sagunto (vía que la UE sigue marcando como "convencional" a partir de 2030), por lo que la reparación total de la vía se iría "hasta 2029 o 2030", como denuncia Manolo Gimeno, portavoz del movimiento ciudadano Teruel Existe. "No hablamos de un tren para Teruel, estamos hablando de la conexión entre la tercera y la caurta ciudad de España", insiste.

En cualquier caso, Gimeno precisa que no hay que "confundir" la electrificación de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto con el Corredor Cantábrico-Mediterráneo. "Es como comparar una carretera vieja con una autopista", dice a ese respecto, deteniéndose en los sucesivos estudios que han ido caducando, "con Gobiernos del PSOE y del PP", desde 2007, hace dos décadas.

Túnel en la línea férrea Teruel-Sagunto. / MINISTERIO DE TRANSPORTES

Y es que, pese a que hay 12.000 millones comprometidos para el tramo del corredor que va desde Bilbao hasta Zaragoza, en su parte sur, hasta Valencia, "no hay absolutamente nada", recuerda un Gimeno que lleva 27 años en el movimiento ciudadano. Un análisis compartido por el resto de las asociaciones.

Un corredor que no llega

Pedro Abad, de la Plataforma en defensa del ferrocarril, subraya cómo sigue sin intervenirse en los puertos de Cuencabuena y Paniza. Algo que guarda relación directa con las obras del tramo Zaragoza-Teruel, pues "se están instalando las catenarias en unos 34 kilómetros por los que debería pasar la doble vía que se contempló en su día para el Corredor Cantábrico-Mediterráneo".

Gimeno, por su parte, contextualiza que esos dos tramos llevan pendientes desde que se puso en marcha el AVE Madrid-Barcelona. "Se dijo de hacer dos lanzaderas desde Huesca y Teruel hasta Zaragoza, con 220 kilómetros por hora. Pero la de Teruel, como había pendiente un corredor que se había prometido en 2004, no lo hicieron", explica, en referencia a los trazados de ambos puertos, Caminreal-Ferreruela y Villarreal de Huerva-Cariñena.

Obras de la línea de tren entre Zaragoza y Teruel, hace unos meses, a la altura de Ecinacorba. / El Periódico de Aragón

Un corredor estratégico que, cuando se prometió, contemplaba un uso mixto para mercancías y pasajeros y una reducción significativa en los tiempos de desplazamiento. De Teruel a Valencia, menos de 40 minutos; de Teruel a Zaragoza, una hora. "No creo que, con las obras actuales, la media pase de 80 o 90 kilómetros por hora", lamenta por su parte Pepe Polo, presidente de la Federación Vecinal de Teruel. Las tres voces coinciden además en que, detrás de todos los retrasos y promesas incumplidas, subyace la "guerra" entre los puertos de Barcelona y Valencia, este último el segundo más importante del Mediterráneo.

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"Los lobbys catalanes presionan para que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo pase, en su segundo tramo, por Lérida y vaya hasta Tarragona y Barcelona, una estrategia a la que se plegó el Gobierno de Aragón en 2017 y que tiene que ser corregida", incide Polo, que va más allá y subraya que, de facto, hacer el trazado original, por Valencia y Teruel, conectaría la capital con Huesca y permitiría "avanzar en el Canfranc". De hecho, la Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón (Crefco) estará presente en la manifestación de este martes en Teruel.