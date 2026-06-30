Los vecinos de Leciñena, en alerta ante la evolución del incendio: "Los que tienen tractor han subido a ayudar y otros estamos preparando bocadillos para la cena. Estamos a lo que manden"

El incendio declarado esta tarde en la Sierra de Alcubierre, en Leciñena, ha movilizado a todos los vecinos y les ha puesto en alerta ante lo que pueda pasar. Con la incertidumbre que provoca la evolución del fuego, los residentes se han unido y están ayudando en todo lo que pueden.

En un almacén municipal se ha habilitado un punto de encuentro para todos los vecinos de Leciñena que quieran participar en la preparación del avituallamiento para los efectivos que intervienen en la extinción del incendio. Tres de estas mujeres son Pili, Ludmila y Ana, entre otras muchas. “Hemos preparado unos bocadillos de embutido para la cena, les hemos servido fruta, agua, estamos haciendo café y todo lo que necesiten. Estamos a los que manden", han relatado a este diario.

En la localidad tienen muy presente el incendio ocurrido en el mes de julio de 2019, lo que ha llevado a sus vecinos a concentrarse en dicho almacén. Una de estas voluntarias ha sido Marisun, quien ha explicado que han llegado a preparar 160 bocadillos de embutido, aunque a lo largo de las próximas horas van a ser unos cuantos más de panceta.

A la zona del incendio, de hecho, ya han hecho llegar bandejas de sandía “bien fría” y hasta aquí no dejan de traer plátanos, naranjas, peras… “No nos lo hemos pensado dos veces”, ha relatado Marisun, quien sigue con preocupación el avance de las llamas por la Sierra de Alcubierre. “Es nuestra sierra y le tenemos mucho cariño. Hace siete años ya tuvimos otro incendio aquí, pero estuvo mucho más cerca del pueblo, desde Leciñena a Perdiguera”, ha narrado esta misma mujer.

EN IMÁGENES | Incendio de Leciñena / Rubén Ruiz

"Todos los vecinos se están volcando, los que tienen tractores se han subido a ayudar y otros hemos venido aquí”, dicen otras de sus compañeras, quienes han recordado que este pasado domingo ya se desató un conato de incendio en la misma zona en la que se ha declarado este martes el actual incendio. “Ya no sabemos si se ha reavivado o si es otro”, han aclarado.

Uno de los voluntarios que ha participado en las primeras labores de extinción ha explicado que hay “un foco bastante importante” desatado alrededor del incendio. “Nos han llamado desde el 112, nos han activado y hemos venido. Es una zona de pinar, monte bajo, cosecha y se está quemando de todo. Hay rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y el aire mañana irá a más. Como no lo podamos perimetrar esta noche…”, ha contado este mismo voluntario.