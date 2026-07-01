SECTOR PRIMARIO
Los agricultores insisten en que los agricultores son parte de la solución "y no el problema" frente a los incendios
El sector agrario aragonés busca integrar a los agricultores en los dispositivos de Protección Civil para mejorar la respuesta ante incendios
Los representantes de los sindicatos agrarios aragoneses han insistido este miércoles en que los trabajadores del campo son parte de la solución y no el problema frente a los incendios. Tras la reunión con la consejera de Agricultura del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, han reiterado la importancia del papel que desempeñan en la prevención y la respuesta rápida ante los fuegos originados durante la campaña de cosecha.
El secretario general de ASAJA Aragón, Ramón Solanilla, ha reclamado que “no se criminalice al sector”. En este sentido, la organización ha defendido la necesidad de reforzar la formación de los profesionales agrarios para que puedan actuar de forma segura y coordinada, integrándolos como parte de los dispositivos de Protección Civil y mejorando su colaboración con los servicios de emergencias.
Por su parte, UPA Aragón ha aprovechado para denunciar la gestión de la Alerta Rojo Plus decretada durante el pasado fin de semana, al considerar que estuvo marcada por la "improvisación, la falta de previsión y la ausencia de protocolos previamente definidos".
La organización ha exigido explicaciones al consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, y ha pedido que el gobierno habilite una línea de compensaciones para las pérdidas no cubiertas por los seguros agrarios. Además, Solanilla también ha puesto sobre la mesa la necesidad de indemnizar a los agricultores que han colaborado activamente en las labores de extinción, tanto en el incendio de Tamarite de Litera como en el actual incendio de Leciñena.
Las organizaciones profesionales agrarias, entre las que tambén se encontaba UAGA, y los responsables del departamento de Agricultura han acordado volver a reunirse la próxima semana para elaborar un documento conjunto que recoja todas estas medidas y permita avanzar en su puesta en marcha.
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