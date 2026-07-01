Aragón celebra la solidaridad: El Grupo Social ONCE entrega sus premios anuales a la inclusión y el compromiso con la comunidad

Los premios se otorgan a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que, en opinión del jurado, más se hayan comprometido desde sus diferentes ámbitos de actuación a llevar a cabo una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional del Grupo Social ONCE y la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector. Y, en concreto, por la promoción en su entorno y en su ámbito de influencia, de la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización, la autonomía personal, la accesibilidad universal y la vida independiente.

Premio a la Institución, Organización, Entidad, ONG: Fundación ADUNARE. Por su compromiso sostenido con la inclusión social y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, desarrollando desde hace más de dos décadas una labor integral de acompañamiento que favorece la autonomía, la igualdad de oportunidades y la participación activa en la comunidad. Su capacidad para adaptarse a nuevas realidades de exclusión y generar respuestas innovadoras la ha consolidado como una entidad de referencia en Aragón, avalada por numerosos reconocimientos a su impacto social.

Premio al programa, artículo o proyecto de comunicación (Televisión, Radio, Prensa Escrita y Prensa Digital): Grupo de Comunicación La Comarca. Por su labor informativa rigurosa y comprometida con el territorio, dando voz a las realidades locales y fomentando el desarrollo social y cultural de las comarcas del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras.

Premio a la Persona Física de la Comunidad Autónoma: Ángel Val Pradilla. Por su dilatada trayectoria al servicio de los derechos sociales en Aragón, siendo una figura clave en la creación y desarrollo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, pieza fundamental del sistema público de atención. Su impulso ha permitido construir una red estructurada y accesible que mejora la calidad de vida de miles de personas, especialmente de los colectivos más vulnerables, consolidando un modelo de atención integral, cercano y equitativo.

Premio a la Empresa: Fundación Ibercaja. Por su firme compromiso con la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables, desarrollando una labor ejemplar en Aragón, con un impacto real en la comunidad y una destacada vocación de servicio, cercanía y acción social.

Premio al estamento de la Administración Pública: Pograma EREA. Por su contribución destacada a la inclusión social, la cohesión territorial y la generación de oportunidades en el medio rural, impulsando el emprendimiento y el empleo en municipios de menos de 5.000 habitantes. Destaca por su capacidad para transformar iniciativas locales en proyectos viables mediante formación, asesoramiento y acceso a financiación, fomentando la economía social y el arraigo. Asimismo, genera empleo inclusivo y fortalece servicios de proximidad, especialmente en el ámbito de los cuidados, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y a frenar la despoblación en Aragón.

El Jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Aragón 2026 ha estado presidido por José Luis Catalán Sanz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, y formado por Raquel Pérez Valcárcel, delegada de la ONCE en Aragón, Eugenio Prieto Morales, consejero general de la ONCE, Ruth Quintana Sañudo, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, Ricardo Barceló Lostes, director de ‘El Periódico de Aragón’, Emilio Cesar Eiroa Lázaro, vicepresidente de CERMI Aragón, Elena Pérez Beriain, periodista de ‘Heraldo de Aragón’, Ana Sancho Egido, presidenta de la Plataforma del Tercer Sector Aragón, y Marta Isabel Tejero López, directora gerente IASS.

La Gala de entrega de los Premios tendrá lugar el día 29 de septiembre en el Caixa Forum de Zaragoza.