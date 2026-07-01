Aragón ejecuta el 99% de los fondos europeos destinados a la rehabilitación y construcción de viviendas

Aragón va a ejecutar el 99% de los 115 millones de euros de fondos europeos NextGenerationEU que le correspondían para vivienda, 86 de ellos destinados a rehabilitación residencial y 28,9 a la construcción de vivienda nueva para alquiler asequible y eficiente energéticamente.

La directora general de Vivienda, María Pía Canals, ha asegurado en rueda de prensa que la comunidad ha cumplido "con margen, rigor y esfuerzo de gestión", ha desbloqueado expedientes, acelerado convocatorias y acompañado a ayuntamientos y vecinos, "a diferencia del ejecutivo anterior que apenas había comprometido un 4,6% en un año", por lo que encontraron un nivel de ejecución que "no era muy bueno" cuando llegaron al Gobierno, en agosto de 2023, según ha reivindicado.

Canals ha presentado el balance de los distintos programas este miércoles, un día después de que concluyera el plazo para justificar la totalidad de las ayudas recibidas ante el ministerio, al que la comunidad solicitó una prórroga tras haber cumplido los objetivos requeridos de 938 certificados energéticos y 503 viviendas nuevas, que se alargará hasta junio de 2028 y que permitirá dar seguridad jurídica a ayuntamientos y vecinos y que no se pierdan fondos.

En el caso de rehabilitación residencial se incluían cinco programas y como objetivo llegar a 938 certificados de eficiencia energética, lo que Aragón ha multiplicado por 2,5 al llegar a los 2.386 expedientes. Además había que superar el 30 % de reducción de demanda energética y se ha alcanzado el 32 %, datos que van a ayudar, ha dicho Canals, a que otras comunidades cumplan y que "ayudan a España a cumplir con Bruselas".

En este apartado se han rehabilitado 754 viviendas en barrios tras los 12 acuerdos firmados con municipios con unos 18 millones ejecutados y hay 9 municipios que han solicitado la prórroga, entre ellos Boltaña, que prevé culminar estas actuaciones el 30 de diciembre, y Aínsa, que se ha marcado como fecha límite el 30 de junio de 2028, que es el plazo máximo concedido por el ministerio, pero que podría terminarlas antes, según Canals.

También se han invertido en esta línea los 1,7 millones de los fondos más 400.000 euros aportados por el Gobierno de Aragón a las oficinas de rehabilitación, que seguirán funcionando hasta diciembre para asesorar y ayudar a tramitar las ayudas.

Y se han convocado más de 64 millones de euros, con todo el dinero prácticamente ya repartido, para otros tres programas incluidos en la rehabilitación que incluyen comunidades de propietarios, con 247 expedientes y 3.668 viviendas beneficiadas; más de 3.000 ayudas individuales para vivienda, y 266 expedientes del programa de proyectos y libros del edificio.

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En cuanto a la construcción de vivienda nueva para alquiler asequible y eficiente energéticamente, el objetivo era llegar a las 503, pero en agosto se alcanzarán las 511, según Canals, quien ha apuntado que con la prórroga concedida por el ministerio tras haber alcanzado la cifra requerida se sumarán 201 y se alcanzarán en total las 712.