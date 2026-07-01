El comisario europeo de Transportes se compromete con el presidente Azcón a visitar Aragón para conocer Canfranc "in situ"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha mantenido un breve encuentro este miércoles en Bruselas con el comisario de Transporte y Turismo Sostenibles de la Unión Europea, Apostolos Tzitzikostas, quien, como ha explicado el jefe del Ejecutivo autonómico, "se ha comprometido a visitar Aragón para conocer in situ" la situación de Canfranc y su potencial para conectar España y Francia.

"La visita del comisario de transporte, sin ningún género de dudas, va a ayudar a que los gobiernos de ambos países estén aún más concienciados" con la importancia de reabrir este paso transfronterizo, ha razonado el Azcón.

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"Y esa jornada que hagamos en Aragón, en la que por supuesto invitaremos a las autoridades francesas y al presidente de Nueva Aquitania, tiene que ser definitiva para que las autoridades francesas y españolas se conciencien sobre la importancia de reabrir el Canfranc, que no solamente tiene un impacto económico, sino que también tiene una relevancia social, de unión de dos regiones, Nueva Aquitania con Aragón, y de dos países", ha añadido.