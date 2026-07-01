Nolasco y otros dos consejeros autonómicos de Vox no asisten a la reunión sobre el reparto de menores extranjeros

Los consejeros de Vox que gestionan la atención a menores extranjeros no acompañados en Castilla y León, Aragón y Extremadura se han ausentado este miércoles de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia como forma de rechazo al reparto anunciado el pasado martes por el Gobierno, mediante un real decreto sobre la capacidad de acogida que debe tener cada autonomía.

En un comunicado difundido por Vox en estas autonomías, estos consejeros han justificado su ausencia a esta reunión preparatoria de la Conferencia Sectorial que se celebrará en los próximos días por manifestarse en contra de una "estafa migratoria" de la que responsabilizan al Gobierno central y por la "unilateralidad" del reparto.

La distribución de menores extranjeros no acompañados se basa en la modificación de la ley de extranjería aprobada en marzo de 2025, para repartir el esfuerzo de acogida entre las diferentes autonomías y que no sean únicamente Canarias, Ceuta y Melilla las que asuman esa gestión.

El reparto

De acuerdo a los nuevos datos, aportados por el Ministerio de Juventud e Infancia, la comunidad que más niños y adolescentes debería atender es Andalucía, 3.009; seguida de Cataluña, 2.829; la Comunidad de Madrid, 2.471; y Comunidad Valenciana, 1.903; mientras que en todos los demás territorios la cifra no llega a 1.000.

En su comunicado, los departamentos dirigidos por Vox, en concreto por Alejandro Nolasco (Aragón), Carlos Pollán (Castilla y León) y Óscar Fernández (Extremadura), consideran que los criterios de reparto son "arbitrarios, opacos y completamente alejados de la realidad de los sistemas de protección de las comunidades autónomas".

Se trata de un comunicado sin la tipografía institucional de los gobiernos autonómicos que Vox comparte con el PP y que ha sido difundido por sus departamentos de prensa a través de canales ajenos a los habituales del Gobierno de Aragón, en el caso de esta autonomía desde el grupo parlamentario de las Cortes.

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Plantean en este escrito que "cualquier incremento impuesto por el Gobierno constituye una nueva maniobra política de Pedro Sánchez, ajena por completo a la realidad que viven las comunidades autónomas". Ante esta situación, los consejeros han anunciado "todos los medios jurídicos, administrativos e institucionales a su alcance para ejercer una oposición frontal a esta decisión unilateral del Gobierno de Pedro Sánchez".