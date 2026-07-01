Economía
La empresa aragonesa Iberfroil alcanza un acuerdo con los trabajadores y reduce a 40 los despidos: estás son las condiciones
La compañía está ubicada en Sabiñánigo y está especializada en hoja fina de aluminio
La empresa Iberfoil Aragón, con sede en Sabiñánigo, ha alcanzado un acuerdo con la representación de los trabajadores que supondrá reducir los despidos a 40 en vez de los 53 planteados inicialmente. Actualmente, la fábrica cuenta con 134 empleados. "Este acuerdo permitirá a la compañía adaptarse a una estructura más eficiente e integrada", señalan desde la empresa.
El acuerdo, además de una reducción del 25% de los despidos, contempla mejora las condiciones económicas para los afectados con una indemnización en 26 días por año trabajado, por encima de los 20 días establecidos con carácter general por la normativa laboral.
"La dirección de Iberfoil quiere expresar su reconocimiento al conjunto de la plantilla y, especialmente, a la representación de los trabajadores, por el entendimiento de la situación actual y la importancia del redimensionamiento de su plantilla necesario para garantizar el futuro y continuidad", han añadido. "Iberfoil reitera su compromiso con el mantenimiento de su actividad industrial y con el desarrollo económico y social de Aragón", han puntualizado.
El ere fue planteado en mayo en el marco de "un plan de transformación operativa" de la compañía. La empresa es la única planta en España especializada en hoja fina de aluminio destinada al sector alimentario y farmacéutico.
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