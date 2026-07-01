Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo IncendioSergio GilZaragoza CFFInfluencer solidarioBizi ZaragozaBlue Demons
instagramlinkedin

Economía

La empresa aragonesa Iberfroil alcanza un acuerdo con los trabajadores y reduce a 40 los despidos: estás son las condiciones

La compañía está ubicada en Sabiñánigo y está especializada en hoja fina de aluminio

Vista aérea de la fábrica de Iberfroil en Sabiñánigo.

Vista aérea de la fábrica de Iberfroil en Sabiñánigo. / IBERFROIL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La empresa Iberfoil Aragón, con sede en Sabiñánigo, ha alcanzado un acuerdo con la representación de los trabajadores que supondrá reducir los despidos a 40 en vez de los 53 planteados inicialmente. Actualmente, la fábrica cuenta con 134 empleados. "Este acuerdo permitirá a la compañía adaptarse a una estructura más eficiente e integrada", señalan desde la empresa.

El acuerdo, además de una reducción del 25% de los despidos, contempla mejora las condiciones económicas para los afectados con una indemnización en 26 días por año trabajado, por encima de los 20 días establecidos con carácter general por la normativa laboral.

"La dirección de Iberfoil quiere expresar su reconocimiento al conjunto de la plantilla y, especialmente, a la representación de los trabajadores, por el entendimiento de la situación actual y la importancia del redimensionamiento de su plantilla necesario para garantizar el futuro y continuidad", han añadido. "Iberfoil reitera su compromiso con el mantenimiento de su actividad industrial y con el desarrollo económico y social de Aragón", han puntualizado.

Noticias relacionadas

El ere fue planteado en mayo en el marco de "un plan de transformación operativa" de la compañía. La empresa es la única planta en España especializada en hoja fina de aluminio destinada al sector alimentario y farmacéutico.

Añádenos en Google
  1. La pastelería XXL más famosa de Zaragoza abrirá su primer local en la Margen Izquierda del Ebro: 'Llenos de ganas e ilusión
  2. El supermercado cooperativo de Zaragoza donde los tomates saben a tomate: 'Aquí no hace falta mirar las etiquetas
  3. El Rapid, el pequeño y carismático local que ha salvado la noche a media Zaragoza: 37 años de hamburguesas, rapidez y ambiente familiar
  4. Declarado un incendio forestal en plena Sierra de Alcubierre en Leciñena con la UME activada, en directo: 'Es un foco muy importante
  5. Noches de ostras y Ferraris: así era trabajar en el casino de Montesblancos de Alfajarín en sus años de máximo lujo
  6. Basic-Fit abrirá un nuevo gimnasio low-cost en el bloque cebra que transformó por completo un barrio de Zaragoza
  7. Nuevo desfase en la A-68 entre El Burgo y Fuentes: el ministerio tramita un segundo sobrecoste de casi 11 millones
  8. Cambio brusco del tiempo en Aragón: tormentas con granizo y bajada de temperaturas esta semana

La empresa aragonesa Iberfroil alcanza un acuerdo con los trabajadores y reduce a 40 los despidos: estás son las condiciones

La empresa aragonesa Iberfroil alcanza un acuerdo con los trabajadores y reduce a 40 los despidos: estás son las condiciones

Un cuarto detenido por la presunta violación en manada de los Blue Demons en Zaragoza

Un cuarto detenido por la presunta violación en manada de los Blue Demons en Zaragoza

¿De qué murieron los aragoneses el año pasado? Estas son las principales causas

¿De qué murieron los aragoneses el año pasado? Estas son las principales causas

Hacienda lo confirma: esta es la lista completa de grandes morosos en Aragón

Hacienda lo confirma: esta es la lista completa de grandes morosos en Aragón

Los preparativos del eclipse: el Ayuntamiento de Zaragoza habilitará el recinto ferial de Valdespartera como aparcamiento de caravanas

Los preparativos del eclipse: el Ayuntamiento de Zaragoza habilitará el recinto ferial de Valdespartera como aparcamiento de caravanas

El Ayuntamiento de Zaragoza da la razón al vecino que se lesionó al caer de una bizi y le anula la multa

El Ayuntamiento de Zaragoza da la razón al vecino que se lesionó al caer de una bizi y le anula la multa

La Audiencia de Zaragoza exime a Instituciones Penitenciarias de pagar 123.970 euros al parricida de La Almozara

La Audiencia de Zaragoza exime a Instituciones Penitenciarias de pagar 123.970 euros al parricida de La Almozara

Julio Caviedes, influencer viral por repartir comida gratis entre personas sin hogar: “En Zaragoza hay gente muy buena, siempre están dispuestos a ayudar”

Julio Caviedes, influencer viral por repartir comida gratis entre personas sin hogar: “En Zaragoza hay gente muy buena, siempre están dispuestos a ayudar”
Tracking Pixel Contents