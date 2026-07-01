Hacienda lo confirma: esta es la lista completa de grandes morosos en Aragón

Con el cierre del mes de junio, llega el momento al que muchas empresas no quieren enfrentarse: el listado público de grandes morosos que publica la Agencia Tributaria. A nivel nacional, la constructora Reyal Urbis sigue en cabeza con 265 millones de euros de deuda, en un fichero que incluye a personalidades como Paz Vega o Bertín Osborne. En el caso de Aragón, al cierre del pasado ejercicio fiscal había más de 70 compañías que tenían un pasivo pendiente con el fisco que, en suma, ronda los 170 millones de euros.

Al igual que sucede en España, una empresa relacionada con el sector inmobiliario y quebrada a causa de la crisis, Nyesa Viviendas, encabeza un año más el ranking que nadie desea liderar. Aunque, eso sí, lo hace con una cifra muy alejada de la de Reyal Urbis. Son 25 millones los que adeuda al fisco, pese a que en su día rubricó el mayor concurso de acreedores de la historia de Aragón, con un pasivo superior a los 1.200 millones de euros.

En el fichero también aparecen históricos, como Zaragoza Real Estate, la pata inmobiliaria que Agapito Iglesias diseñó para el Real Zaragoza y que entró en concurso, de forma voluntaria, ya en 2011, tres años antes de que el empresario de Navaleno abandonase el club al que arruinó. La zaragozana Public Service Enterprise y la montisonense Mensajeros Lagunarrota son las dos novedades aragonesas.

El Periódico de Aragón

Este es el listado completo de grandes morosos de Aragón

Zaragoza capital y provincia

Nyesa Viviendas: 25 millones de euros

Construcciones Tabuenca SA: 10,51 millones de euros

Hogares Nuevos Zaragoza SL: 9,25 millones de euros

PCP Corporación 2009: 6,96 millones

Inmobiliaria Roberto Machín SL: 5,88 millones de euros

Promociones de Conjuntos Residenciales SA: 4,85 millones de euros, fundada en Zaragoza pero domiciliada hoy en Madrid

Álvarez Beltrán SA: 4,41 millones de euros

Construcciones Cinco Villas-94 SL: 3,6 millones de euros

Promociones Inmobiliarias Lanuza: 3,46 millones de euros

Fábrica Española de Grúa Torre SA: 3,43 millones de euros, también trasladada a Madrid

PMC-INM Corporación 2009 SL: 3,37 millones de euros, antes ligada a Plaza14 y hoy domiciliada, en liquidación, en Lérida

STAD SA: 3,1 millones, ahora en Madrid

VBM 2000: 3,1 millones

Fundación Royal: 3 millones

Lofegal SA: 2,63 millones de euros

Fuentecanal Promociones SL: 2,1 millones

Starchange SL: 2 millones

Ortiz Dieste SL: 1,98 millones, ahora en Madrid

Productos Vel-Per SL: 1,92 millones de euros

Tranbilbi SLU: 1,8 millones

Zaragoza Real Estate (Agapito Iglesias): 1,7 millones de euros

Insproser Lay.Ing SL: 1,63 millones

Residencial Nueva Torredembarra SL: 1,52 millones

Desarrollos Sud 57 SL: 1,5 millones de euros

Urbanización Crisálida SL: 1,3 millones de euros

Taim Weser SA: 1,25 millones de euros

Promociones Montero Argandoña SL: 1,2 millones

Aluzal SL: 1,15 millones

Gusta Europa SLU: 1,12 millones

Gutiérrez y Grande: 1,12 millones

Letthefirst: 1,12 millones

Fundación Summun Factor de Ayuda a la Dependencia: 1,1 millones

Clexpout Outsourcing: 1,06 millones de euros

José María Sicilia Baro SL: 1,04 millones de euros

Aragonesa de Maquinaria Obras Públicas SA: 1,02 millones

Public Service Enterprise SL: 1 millón de euros, entra por primera vez

Grupo Hostelero Fuyuan: 1 millón

Entre 600.000 y 1 millón de euros: Industrias Emilio Díaz SA, Áridos San Marcial, Arento; Conaragón Obras y Proyectos; Vía Arasov; Rufama; Montelorén; Zaraur; Software Quinto Sistemas; Tráfico de Publicidad; Grúas y Transportes Ebrolift; Gestión Colectiva 2000; Línea 2015; Mentha Logística; Auto Alsay; Edelca; Recipalet Espo; Premier Engineering; Inversiones Donkey

Huesca capital y provincia

Forjados y Cubiertas SA (Forcusa): 7,4 millones

Corporación Grupo Meflur: 2,35 millones

Marino López XXI: 2,14 millones

Inmobiliaria Villasidro: 1,29 millones

Prefabricados Chimillas: 1,1 millones

Reformas y Servicios San Vicente de Paúl: 1,04 millones

Entre 600.000 y 1 millón de euros: ZAC SA, Mensajeros Lagunarrota (nuevo), Tiabo Equipos, Construcciones Rodes Huguet

Noticias relacionadas

Teruel capital y provincia

Bioteruel: 7,05 millones

Proyectos Sachi Beach: 1,18 millones

Entre 600.000 y 1 millón de euros: Turolense Hierros y Metales y Blasmez Residencial Centro

Empresas con CIF turolense (44) pero sin relación: Ocanto Cleanrooms (nueva), Savalan Doner Producción (nueva), Kampaoh Tents (nueva), Tuttomare Charter