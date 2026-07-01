Hacienda lo confirma: esta es la lista completa de grandes morosos en Aragón
Nyesa Viviendas sigue liderando el ranking con una deuda de 25 millones con el fisco
Con el cierre del mes de junio, llega el momento al que muchas empresas no quieren enfrentarse: el listado público de grandes morosos que publica la Agencia Tributaria. A nivel nacional, la constructora Reyal Urbis sigue en cabeza con 265 millones de euros de deuda, en un fichero que incluye a personalidades como Paz Vega o Bertín Osborne. En el caso de Aragón, al cierre del pasado ejercicio fiscal había más de 70 compañías que tenían un pasivo pendiente con el fisco que, en suma, ronda los 170 millones de euros.
Al igual que sucede en España, una empresa relacionada con el sector inmobiliario y quebrada a causa de la crisis, Nyesa Viviendas, encabeza un año más el ranking que nadie desea liderar. Aunque, eso sí, lo hace con una cifra muy alejada de la de Reyal Urbis. Son 25 millones los que adeuda al fisco, pese a que en su día rubricó el mayor concurso de acreedores de la historia de Aragón, con un pasivo superior a los 1.200 millones de euros.
En el fichero también aparecen históricos, como Zaragoza Real Estate, la pata inmobiliaria que Agapito Iglesias diseñó para el Real Zaragoza y que entró en concurso, de forma voluntaria, ya en 2011, tres años antes de que el empresario de Navaleno abandonase el club al que arruinó. La zaragozana Public Service Enterprise y la montisonense Mensajeros Lagunarrota son las dos novedades aragonesas.
Este es el listado completo de grandes morosos de Aragón
Zaragoza capital y provincia
- Nyesa Viviendas: 25 millones de euros
- Construcciones Tabuenca SA: 10,51 millones de euros
- Hogares Nuevos Zaragoza SL: 9,25 millones de euros
- PCP Corporación 2009: 6,96 millones
- Inmobiliaria Roberto Machín SL: 5,88 millones de euros
- Promociones de Conjuntos Residenciales SA: 4,85 millones de euros, fundada en Zaragoza pero domiciliada hoy en Madrid
- Álvarez Beltrán SA: 4,41 millones de euros
- Construcciones Cinco Villas-94 SL: 3,6 millones de euros
- Promociones Inmobiliarias Lanuza: 3,46 millones de euros
- Fábrica Española de Grúa Torre SA: 3,43 millones de euros, también trasladada a Madrid
- PMC-INM Corporación 2009 SL: 3,37 millones de euros, antes ligada a Plaza14 y hoy domiciliada, en liquidación, en Lérida
- STAD SA: 3,1 millones, ahora en Madrid
- VBM 2000: 3,1 millones
- Fundación Royal: 3 millones
- Lofegal SA: 2,63 millones de euros
- Fuentecanal Promociones SL: 2,1 millones
- Starchange SL: 2 millones
- Ortiz Dieste SL: 1,98 millones, ahora en Madrid
- Productos Vel-Per SL: 1,92 millones de euros
- Tranbilbi SLU: 1,8 millones
- Zaragoza Real Estate (Agapito Iglesias): 1,7 millones de euros
- Insproser Lay.Ing SL: 1,63 millones
- Residencial Nueva Torredembarra SL: 1,52 millones
- Desarrollos Sud 57 SL: 1,5 millones de euros
- Urbanización Crisálida SL: 1,3 millones de euros
- Taim Weser SA: 1,25 millones de euros
- Promociones Montero Argandoña SL: 1,2 millones
- Aluzal SL: 1,15 millones
- Gusta Europa SLU: 1,12 millones
- Gutiérrez y Grande: 1,12 millones
- Letthefirst: 1,12 millones
- Fundación Summun Factor de Ayuda a la Dependencia: 1,1 millones
- Clexpout Outsourcing: 1,06 millones de euros
- José María Sicilia Baro SL: 1,04 millones de euros
- Aragonesa de Maquinaria Obras Públicas SA: 1,02 millones
- Public Service Enterprise SL: 1 millón de euros, entra por primera vez
- Grupo Hostelero Fuyuan: 1 millón
- Entre 600.000 y 1 millón de euros: Industrias Emilio Díaz SA, Áridos San Marcial, Arento; Conaragón Obras y Proyectos; Vía Arasov; Rufama; Montelorén; Zaraur; Software Quinto Sistemas; Tráfico de Publicidad; Grúas y Transportes Ebrolift; Gestión Colectiva 2000; Línea 2015; Mentha Logística; Auto Alsay; Edelca; Recipalet Espo; Premier Engineering; Inversiones Donkey
Huesca capital y provincia
- Forjados y Cubiertas SA (Forcusa): 7,4 millones
- Corporación Grupo Meflur: 2,35 millones
- Marino López XXI: 2,14 millones
- Inmobiliaria Villasidro: 1,29 millones
- Prefabricados Chimillas: 1,1 millones
- Reformas y Servicios San Vicente de Paúl: 1,04 millones
- Entre 600.000 y 1 millón de euros: ZAC SA, Mensajeros Lagunarrota (nuevo), Tiabo Equipos, Construcciones Rodes Huguet
Teruel capital y provincia
- Bioteruel: 7,05 millones
- Proyectos Sachi Beach: 1,18 millones
- Entre 600.000 y 1 millón de euros: Turolense Hierros y Metales y Blasmez Residencial Centro
- Empresas con CIF turolense (44) pero sin relación: Ocanto Cleanrooms (nueva), Savalan Doner Producción (nueva), Kampaoh Tents (nueva), Tuttomare Charter
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