Julio Caviedes, influencer viral por repartir comida gratis entre personas sin hogar: “En Zaragoza hay gente muy buena, siempre están dispuestos a ayudar”

“Quiero demostrar que todos tenemos voz y una historia que contar”. Esta es la máxima que guía a Julio Caviedes, periodista de 29 años que se ha hecho conocido en redes sociales por sus entrevistas a personas sin hogar. El creador de contenido acumula 100.000 seguidores y millones de visualizaciones en sus perfiles de Instagram y TikTok.

De las entrevistas callejeras al contenido social

Su andadura en las redes sociales comenzó hace más de tres años, cuando se lanzó a grabar entrevistas callejeras por la zona del Bajo Aragón. En sus primeros vídeos, preguntaba a los jóvenes de localidades como Calanda, Alcañiz o Alcorisa sobre política y amor. “No me llenaba del todo, sentía que tenía que ir más allá”, reconoce.

El cambio en su contenido se gestó de forma inesperada durante la Navidad de 2025. Una noche, Julio se cruzó en Zaragoza con una persona sin hogar. “Me pregunté, ¿por qué estará él ahí?”, recuerda. Esa curiosidad le impulsó a retroceder sobre sus pasos para preguntarle. Después de un rato charlando, Julio le pidió compartir su historia en redes sociales. “Una curiosidad es que esa primera entrevista la grabó otro habitante de calle, porque yo iba solo”, explica el joven periodista.

Un vídeo viral que cambió el rumbo del proyecto

El vídeo se viralizó. Los usuarios se volcaron para ayudar a Darío, su protagonista. Incluso le ofrecieron un empleo, gracias al que consiguió dejar de vivir en la calle. “Me di cuenta de que esas historias eran las que quería escuchar, debía ser un puente que sirviera de ayuda para estas personas”, confiesa Calavide.

Desde entonces, el influencer ha difundido la situación de personas sin hogar de Cuenca, Canarias y Cantabria, aunque la mayoría de sus vídeos dan voz a ciudadanos de Zaragoza. “La calle no es un cuento de hadas, es muy duro vivir en esas condiciones. La mayoría de las personas que he entrevistado consumían drogas, pero también es cierto que esas mismas personas siempre me han tratado con respeto. He tenido muy pocas malas experiencias”, detalla.

Repartir comida para ayudar a quienes viven en la calle

Recientemente, ha arrancado una nueva serie de vídeos. En ellos, pide una gran cantidad de comida en diferentes negocios de Zaragoza para después comunicar a los propietarios que se repartirá entre las personas sin hogar. El Rapid, One Cheesecake y Taco Delice son solo algunos de los establecimientos que regalaron sus productos al influencer en agradecimiento por su acción benéfica. “En Zaragoza hay gente muy buena, siempre están dispuestos a ayudar. A todos los negocios les pongo un 10”, asegura.

Crear ejemplo para mejorar la convivencia

La colaboración de las empresas podría impulsar el proyecto de Julio, ya que, durante los últimos años, todos los gastos derivados de sus vídeos han corrido de su bolsillo. “Yo tampoco buscaba marcas ni quería monetizar algo que hago con el corazón. Ahora, mi canal ha crecido tanto que me resulta cada vez más difícil encontrar tiempo y recursos”, admite.

Por eso, el creador de contenido ya está abierto a colaborar con marcas con responsabilidad social. “Quiero que se cree un círculo bonito en el que todos nos ayudemos, porque todos vamos a necesitar ayuda en algún momento de nuestra vida”, sostiene.

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Con sus vídeos, Julio Caviedes no persigue un milagro, sino mejorar la convivencia entre ciudadanos con distintas realidades. “Mi objetivo principal es crear ejemplo. Evidentemente no podemos sacar a una persona de la calle, nosotros no somos el Estado. Pero sí podemos crear un ambiente agradable”, concluye.