¿De qué murieron los aragoneses el año pasado? Estas son las principales causas

Probablemente sea una de las estadísticas anuales más desagradables que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE): las causas de muerte de los españoles. En 2025, fallecieron en Aragón un total de 13.767 personas, un 1,2% menos que el año anterior. ¿Y cuáles los fueron los motivos? Los datos no varían en exceso respecto a otros años, porque las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores y las patologías del sistema nervioso siguen figurando en el ránking de las tres más causa más fatales.

En detalle, el 31,3% de los decesos de Aragón el año pasado fueron por enfermedades del sistema circulatorio, con 4.307 personas. Entre ellas, hubo 546 muertes por insuficiencia cardiaca; 624 por causas hipertensivas; o 380 por infarto grave de miocardio, entre otras.

En segundo lugar, los tumores fueron la causa más letal, con 3.731 fallecidos en Aragón en 2025. El cáncer de pulmón, bronquios y traquea dejó 719 decesos; el de colon un total de 373; el de páncreas, 263; el de estómago, 149; de mama murieron 219 personas; de hígado fueron 173; y de leucemia, entre otros, 107 aragoneses.

En cuanto a las enfermedades del sistema nervioso, estas provocaron 1.335 fallecimientos, de los que 725 fueron por alzheimer. Por su parte, las patologías del sistema respiratorio dejaron 1.070 muertes, de las que 402 fueron por afecciones en las vías respiratorias; 137 por gripe o 136 por neumonía.

Los porcentajes de defunciones en Aragón durante 2025. / IAEST

Los trastornos mentales provocaron 601 muertes en Aragón en 2025, mientras que las enfermedades infecciosas dejaron 194 fallecidos, de las que 73 fueron por covid, 41 por sepsis o 19 por tuberculosis.

En cuanto a causas externas y que no guardan relación con enfermedades como tal, hubo 389 muertes. De ellas, hubo 122 suicidios, 40 accidentes de tráfico, 105 caidas accidentales, 37 ahogamientos o 21 fallecidos por envenenamiento accidental.

Datos por comunidades

Por comunidades, y atendiendo a los principales motivos de defunción, las mayores tasas de las registradas por tumores se dieron en Asturias (381,3/100.000 habitantes), Castilla y León (317,9) y Galicia (305,2), al contrario que Melilla y Ceuta (150,5 y 161,3, respectivamente) y Madrid (192). De hecho, donde más aumentaron por esta causa fue en Asturias (7,8 %), Murcia (4,9 %) y Ceuta (2,6 %). De hecho, donde más aumentaron por esta causa fue en Asturias (7,8 %), Murcia (4,9 %) y Ceuta (2,6 %).

Mientras, las que presentaron las cifras más altas de muertes derivadas de enfermedades del sistema circulatorio fueron también Asturias (342,7), Galicia (330,7) y Aragón (313,4). Las más bajas aparecen en Melilla (150,5), Madrid (162,5) y Baleares (181,2). Pero donde más se incrementaron fue en las ciudades autónomas (26,4 % en Melilla y 4,7 % en Ceuta), además de en Canarias (2,8 %).

Galicia, con una tasa de 163,1 fue donde más personas murieron por infecciones respiratorias, seguida de Castilla y León (148,7) y Cantabria (144,8), al contrario que en Baleares, Aragón y Melilla (74,9, 77,9 y 79,3, respectivamente).