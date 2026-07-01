LOS EFECTOS DEL CALOR
Un nuevo incendio forestal se declara en el Sobrarbe y obliga a desalojar Morillo de Monclús: "Las llamas ya tienen 10 metros"
Las autoridades ya trabajan en el desalojo de la pedanía de La Fueva por la rápida expansión del fuego
La comarca del Sobrarbe se encuentra en alerta tras un incendio declarado esta tarde. Cuando todavía no se ha podido controlar el fuego que está quemando la sierra de Alcubierre, las autoridades se encuentran evaluando la situación en el entorno de La Fueva. Por el momento se está trabajando el desalojo de Morillo de Monclús debido a la rápida evolución de las llamas.
El alcalde de La Fueva, Jesús Solano, señala que el suceso está siendo especialmente rápido y destructivo. "Las llamas alcanzan más de diez metros de alto" y son perfectamente visibles desde todo el entorno. Como en el resto de la provincia el viento dificulta el controlar su avance.
El fuego se ha declarado entre Morillo y Formigales y en este momento se encuentra arrasando masa forestal, fundamentalmente pinares. En pocos minutos ha consumido varias hectáreas de cultivo. Por el momento desde el Gobierno de Aragón están trabajando en las labores de extinción dos autobombas y una cuadrilla terretre. Por parte del MITECO se han desplazado tres aviones anfibio (dos de Requena y uno de Reus). Lo complicado del acceso a la zona y la llegada de la noche complican el escenario, que según el regidor presenta una gran virulencia.
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