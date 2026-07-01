Ya es oficial: el MNAC le dice a Aragón que el traslado de las obras profanas de Sijena empezará el 6 de julio

La vicepresidenta y consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha informado de que el Gobierno de Aragón recibió la semana pasada una carta del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) en la que se informa de que tiene intención de iniciar al traslado de las obras profanas antes de agosto, e iniciar el proceso de desmontaje el 6 de julio.

Vaquero, quien ha visitado este miércoles el Monasterio de Sijena, ha reclamado que el Ejecutivo autonómico supervise y autorice el desmontaje y traslado de las obras profanas al cenobio antes de que estas abandonen el MNAC.

Según la vicepresidenta, la decisión les ha sorprendido por la “premura” y porque el centro de arte catalán “desconoce” que es necesario llevar a cabo una intervención administrativa que corresponde a Aragón, al tratarse de bienes que componen el patrimonio cultural de la comunidad aragonesa.

La consejera ha señalado que el Ejecutivo ha respondido a esa misiva exigiendo el envío del proyecto técnico de desmontaje y transporte.

El objetivo es que la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Huesca, órgano competente, pueda evaluarlo y autorizar tanto el procedimiento como la manipulación de las obras para garantizar su traslado en las condiciones óptimas e incluso ha propuesto el traslado de técnicos al MNAC para supervisar el proceso.

Aun con todo, la vicepresidenta aragonesa ha asegurado sentirse satisfecha porque considera que el regreso de las obras profanas y el cumplimiento de las sentencias judiciales parecen acercarse, aunque ha insistido en que todos los procesos deben desarrollarse “con toda la seguridad posible y las máximas garantías de conservación”.

Por otro lado, en la misma comunicación dirigida al MNAC, el Gobierno de Aragón ha hecho referencia a “la omisión de cualquier tipo de información sobre las pinturas murales” y ha reclamado el calendario de restitución de estas obras ya que, según ha afirmado Vaquero, no han recibido novedades sobre el cumplimiento del plazo de las 56 semanas fijado por el juzgado desde el pasado 16 de abril.

Vaquero ha estado acompañada por el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui, por la coordinadora del equipo técnico aragonés para el cumplimiento de la sentencia, Natalia Martínez de Pisón, y técnicos del Ejecutivo aragonés, entre otros. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Vaquero ha lamentado que este procedimiento no se haya realizado en colaboración entre las dos administraciones autonómicas y aunque no quiere que se politice, ha destacado que confía en el cumplimiento de la resolución judicial.

El Gobierno de Aragón “no quiere recurrir a una ejecución forzosa, aunque está preparado para ello” con el fin de conseguir el regreso de las pinturas murales.

Por último, Vaquero ha indicado que les da tranquilidad “la solvencia y reputación” de la empresa adjudicataria del desmontaje de las obras profanas porque ya conocen el espacio donde van a trabajar y están informados del requerimiento del Gobierno de Aragón al MNAC de que el proceso esté sujeto a una autorización administrativa y supervisión de los técnicos aragoneses antes del inicio de los traslados.

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Vaquero ha estado acompañada por el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui, por la coordinadora del equipo técnico aragonés para el cumplimiento de la sentencia, Natalia Martínez de Pisón, y técnicos del Ejecutivo aragonés, entre otros. También han mantenido una reunión de trabajo en el monasterio con representantes de la empresa SIT Proyectos Arte y Museografía S.L., a la que el MNAC adjudicó los trabajos para el regreso de las pinturas profanas a Sijena.