El palacio de la Aljafería emprende un ambicioso lavado de cara: "No son decisiones caprichosas, son necesidades urgentes"

El palacio de la Aljafería ha tenido una vida agitada. Ha sido estancia real, cuartel, cárcel, almacén. En la actualidad es la sede de las Cortes de Aragón. Y una de las atracciones turísticas más visitadas de Zaragoza. Por este motivo el desgaste del edificio comienza a ser preocupante, una circunstancia que ha motivado un acuerdo unánime de los grupos políticos para destinar 300.000 euros a un lavado de cara urgente antes del fin de año que se completará durante toda la legislatura con un ambicioso plan de reformas bajo el lema Aljafería viva: impulsando nuestro legado.

La presidenta del parlamento autonómico, María Navarro, ha señalado que las intervenciones "no son decisiones caprichosas, sino necesidades urgentes". Las primeras intervenciones se desarrollarán en la segunda quincena de julio en las fachadas y cubiertas de la torre del Trovador. El objetivo será consolidad su estructura, restaurar el interior y además, poder hacer visitables varias plantas más del espacio que inspiró la ópera de Verdi.

Otro de los lugares que tendrán una rápida actuación es la llamada escalera Real, en la actualidad desgastada en su conjunto por el flujo de visitantes. "Es un espacio que debe recuperar su dignidad para mostrarla al público, pues es un elemento muy singular que además recoge todo el flujo de turistas, por eso presenta paredes muy dañadas por los visitantes, así como daños en las carpinterías y daños en la techumbre", indica el arquitecto responsable del palacio, Javier Corzán.

Daños en las escaleras de la Aljafería por el alto volumen de visitantes. / Josema Molina

La instalación de andamios, igual que pasará con la torre del Trovador, permitirá realizar un informe de restauración y conservación mucho más detallado. Con esos datos en un futuro se podrán plantear otras actuaciones o definir nuevas vías de intervención. Por ejemplo, se contempla poder recuperar los yesos originales, avanzar en la reurbanización e intervención parcial de la impermeabilización del patio de las Cortes o realizar catas para conocer pinturas ocultas en las diferentes fases históricas del complejo monumental.

Navarro ha indicado que este momento "es propicio" para invertir en patrimonio y para lograr transmitir un legado histórico y cultural al mayor número de aragoneses y visitantes posible. "No estamos hablando de un edificio cualquiera, pues tiene más de 1.000 años y conservarlo en condiciones significa cuidar de los que somos", ha precisado.

La intervención, que comienza "de inmediato", también servirá para mejorar ventanas, adaptar la iluminación, reparar yeserías ornamentales o modernizar los baños que utilizan el grueso de los turistas. De hecho, el plan de obras de esta primera fase contempla combinar los trabajos con las visitas, de forma que no se interrumpa el flujo de entradas y tratando de causarles el menor número de molestias posible.

La presidenta ha recordado que el plan de reformas parte de la constatación de que, casi tres décadas después de la gran rehabilitación culminada a finales de los años noventa, es necesario dar un paso más y articular una respuesta global, planificada y sostenida en el tiempo. "El objetivo no es limitarse a reparar desperfectos puntuales, sino establecer un sistema permanente de conservación preventiva y de atención a las necesidades del edificio, con una mirada puesta en el futuro", ha dicho.

Las actuaciones anunciadas este lunes pretenden ser una primera fase de unahoja de ruta en la que se contemplan otras líneas de trabajo ligadas a la climatización, la iluminación, la mejora de instalaciones y el mantenimiento preventivo, con una inversión progresiva y sostenida durante la legislatura. Los integrantes de la mesa de las Cortes de Aragón que han dado el visto bueno a este lavado de cara han remarcado que la Aljafería "no es solo un edificio histórico, sino la casa de la democracia aragonesa y un patrimonio que debe ser custodiado con responsabilidad institucional". En esa línea, ha manifestado que el programa Aljafería viva: impulsando nuestro legado se plantea como una actuación para adecuar el palacio a las necesidades presentes sin perder su valor histórico, y para proyectarlo al futuro como legado compartido de Aragón.