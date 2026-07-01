Ni Salou ni Peñíscola: las dos playas visitadas por miles de aragoneses cada verano con bandera negra por contaminación y mala gestión

Muchos aragoneses suelen optar por visitar la costa en verano, sobre todo con la reciente subida de temperatura provocada por la ola de calor. Lo que puede ser más desconocido es que las playas de preferencia de muchos aragoneses podrían encontrarse en la lista que acompaña al informe 'Banderas Negras 2026'.

Este informe de Ecologistas en Acción, que se lleva publicando durante más de 20 años, analiza la costa española y otorga banderas por mala gestión y contaminación de las distintas playas, con un máximo de dos banderas por provincia costera o ciudad autónoma.

A pesar de que muchos de los destinos predilectos de los aragoneses, como pueden ser Cambrils o Salou, no se encuentran en esta lista; otros, como Torredembarra o Benicarló, sí.

En el caso de Torredembarra, se menciona la mala gestión de la playa de La Paella por las extracciones periódicas de arena para regenerar playas de otros municipios, ya que se considera que esto supone un peligro para la fauna protegida y facilita posibles inundaciones del paseo marítimo.

También se considera que esta playa cuenta con una mala gestión por la existencia de un rebosadero de aguas residuales que da de forma directa a la arena, parte el campo de dunas y recorre más de 100 metros de playa hasta llegar al mar. Esto último hace que se creen zonas contaminadas con residuos fecales y facilita la aparición de plantas invasoras.

La otra playa en la provincia de Tarragona señalada con una bandera negra es la situada en l'Ametlla de Mar, en la comarca del Bajo Ebro. Se considera como playa contaminada por la aparición de espuma blanca, viscosa y con olor químico en agosto del año pasado.

Aguas residuales en la playa de La Paella de Torredembarra / Ecologistas en Acción

Castellón también afectado por los residuos

Por otra parte, la playa de Surrach, en el municipio de Benicarló, está clasificada como playa contaminada por la gran cantidad de residuos presentes. Este es el séptimo año en el que este informe la reconoce como la más contaminada de la provincia de Castellón.

El material más presente entre los residuos es el plástico, que supone un 90% del total. Además, según el informe de Ecologistas en Acción, no se realizan operaciones de limpieza en la playa, lo que facilita la constante contaminación del litoral.

En la provincia de Castellón, la playa La Ribera de Cabanes obtuvo la bandera negra por el desinterés de las administraciones en la vigilancia y sanción en el Área de Protección Ecológica. En el informe se destaca la falta de sanción a materias relacionadas con la fauna catalogada.

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Residuos contaminantes en la playa del Surrach (Benicarló) / Ecologistas en Acción

Además de las playas ya mencionadas, otras situadas en las costas del mar Cantábrico y del océano Atlántico también se encuentran en la lista. Algunos ejemplos notables para los aragoneses que prefieren veranear en el norte pueden ser la costa norte de Santander, la playa de Lamiako, cerca de Bilbao; o la zona del río Oria, cerca de Zarautz.