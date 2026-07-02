Casi 34.000 personas solicitan regularizar su situación en Aragón: la mayoría son colombianos y venezolanos

Un total de 33.865 personas han presentado su solicitud para regularizar su situación administrativa en Aragón. Así se desprende de los datos hechos oficiales este jueves por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, que ha desglosado los datos por comunidades autónomas y ha señalado que el caso de Aragón concuerda con la media nacional.

El perfil más repetido de solicitantes para legalizar su situación en Aragón es el de un hombre, en edad de trabajar y de nacionalidad colombiana. Los datos compartidos por parte del ministerio destacan que hay un 59,8% de solitidudes registradas que parten de varones y un 40,2% de mujeres. Por provincias, en consonancia con los datos de población, Zaragoza aglutina la mayoría de las solicitudes registradas (un 76%, con 25.787 peticiones), seguida por Huesca (5.515 solicitudes) y Teruel (2.563).

Filas en el proceso de regularización de migrantes, en Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

La distribución de solicitantes por países refleja el importante peso de las comunidades de los distintos países de América Latina en la comunidad autónoma. Así, los dos grupos de solicitantes más numerosos son los de los colombianos y los venezolanos, que representan un 25,4% y un 11,5%, respectivamente.

En tercer y cuarto lugar aparecen los solicitantes procedentes de países del norte de África, como Marruecos (10,4%) y Argelia (8,8%), seguidos por los nicaragüenses (8,6%), peruanos (5,4%), senegaleses (5%), pakistanís (3,3%), hondureños (2,5%) y nepalís (2%). El ministerio no ha desglosado los datos del resto de nacionales, que en total aglutinan un 17%.

La mayoría, en edad de trabajar y hay un 11% de menores

El perfil de los solicitantes en Aragón muestra que la gran mayoría de ellos y ellas se encuentran en edad de trabajar. De hecho, el grupo más numeroso es el de los inmigrantes que tienen entre 25 y 34 años (un 32,4% del total), seguidos por los de 35 a 44 años (que son el 22% del total) y los de 16 a 24 años (17,2%) como los tres grupos más numerosos. Además, un 11,4% de los solicitantes tienen entre 45 y 54 años; y hay otro 11,2% de solicitantes menores de 15 años.

Por último, los mayores de 55 representan el 4,2% de las peticiones y los mayores de 65 años, apenas el 1,6% del total de las casi 34.000 solicitudes presentadas en Aragón.

El Delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. / DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

"Esto fortalece nuestra economía y la hucha de las pensiones"

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha valorado las cifras como "muy positivas" y ha asegurado que el proceso de regularización de inmigrantes "fortalece nuestra economía y fortalece la hucha de las pensiones".

"Es un número importante que nos está hablando en realidad del reflejo de lo que ya teníamos en Aragón de puestos de trabajo que no habían salido a la luz, familias en situación pendiente de regularización y lo que nos indica es que es un proceso que ha tenido buena acogida y que está dando derechos a un montón de personas y de familias", ha celebrado.

Beltrán ha recordado que de las 33.800 solicitudes, el 76% corresponden a Zaragoza y el resto se reparten entre Huesca y Teruel. "Luego se verá si todas las solicutudes cumplen con los requisitos", y ha incidido en que el proceso "sigue abierto" y probablemente "habrá un porcentaje de peticiones que decaerá".

Respecto al perfil de los solicitantes, Beltrán ha explicado que "aproximadamente el 76% de las personas que han presentado la solicitud son latinoamericanos, hay un porcentaje del 80% de personas que son menores de 45 años, que van a poder incorporarse inmediatamente al mercado de trabajo".

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Por ello, ha subrayado que ello supone "un balance positivo para la Seguridad Social". "Se darán de alta o se están dando ya de alta y contribuirán al sistema. Esto fortalece nuestra economía, fortalece la hucha de las pensiones, representa una apuesta por esa mano de obra con déficit estructural en construcción, comercio y servicios o el sectorr agrícola y ganadero", ha considerado. "Esto que ya anunciábamos que iba a ser una buena noticia nos lo están corroborando: son personas con derechos, con permiso de residencia, que de una manera absolutamente legal se están incorporando a nuestro mercado laboral", ha defendido Beltrán.