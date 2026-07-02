El absentismo laboral alcanza máximos históricos en Aragón: unas 48.500 personas no van a trabajar cada día

El absentismo laboral ha alcanzado registros "históricos" en Aragón y alcanza ya el 7,6%. Según los datos ofrecidos por CEOE Aragón en la jornada Absentismo y negociación colectiva: la pandemia silenciosa, las cifras alcanzan sus mayores registros hasta ahora en una tendencia compartida también en todo el país, pero que deja una huella mayor en la comunidad autónoma de Aragón por el mayor peso relativo del sector industrial, al que suele ir asociada una mayor tasa de absentismo. Este se ha convertido en un problema "estructural y no coyuntural" que debe abordar la sociedad y los agentes sociales en su conjunto, han defendido desde la patronal.

La jornada se ha celebrado con más de 100 asistentes y ha puesto de manifiesto la preocupación empresarial ante un fenómeno que ha aumentado de forma sostenida en los últimos años y que se ha consolidado como "uno de los principales desafíos" en el ámbito de las relaciones laborales, según lo han definido desde CEOE Aragón.

En la comunidad autónoma, el avance de Randstad para el primer trimestre de este año sitúa la tasa de absentismo en el 7,6%, algo por encima de la media nacional por el mayor peso relativo del sector industrial. En el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT), la tasa alcanza el 5,8%. Estas tasas equivalen a que más de 48.500 personas no acudiesen a trabajar cada día en Aragón, 37.000 de ellas por incapacidad temporal. "Este problema está tensionando a las empresas, a los trabajadores y a todo el ecosistema empresarial", ha expresado Inmaculada Avellaneda, directora de Estrategia Laboral y Negociación Colectiva de CEOE Aragón.

Dentro del sector industrial, el del metal y la automoción, o la hostelería y servicios, son los ámbitos económicos que lideran el ránking del absentismo laboral en Aragón.

Foto de familia de los intervinientes en la jornada sobre absentismo laboral de CEOE Aragón. / CEOE Aragón

Las bajas por contingencias comunes suben un 59% en seis años

Los datos recopilados por CEOE Aragón reflejan, además, un fuerte crecimiento del absentismo desde 2019, de en torno al 30%. En particular, destaca la incidencia de la incapacidad temporal por contingencias comunes, cuyos procesos en vigor ha aumentado un 59% en cinco años.

Inmaculada Avellaneda, directora de Estrategia Laboral y Negociación Colectiva de CEOE Aragón, ha señalado el enorme impacto del absentismo para las empresas "tanto en cuestión de organización interna y planificación del trabajo como en productividad y costes empresariales". Pero también ha hecho hincapié en que no es solo un problema empresarial, sino que tiene "una dimensión social y sanitaria vinculada a la salud de los trabajadores, a la capacidad de respuesta del sistema sanitario, la eficiencia de los procesos y el coste para la Seguridad Social y, por tanto, el conjunto de los ciudadanos".

En este sentido, en la jornada se ha señalado que "el absentismo laboral exige más análisis, más coordinación y más propuestas concretas. Se trata de proteger mejor la salud de las personas y su recuperación, agilizar los procesos cuando sea posible y mejorar la coordinación entre administraciones, mutuas, servicios sanitarios y empresas".

Rosa Santos e Inmaculada Avellaneda, en la jornada organizada por CEOE. / CEOE Aragón

"Un problema de país"

Tanto Avellaneda como Rosa Santos, directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, también han incidido en que "estamos ante un problema de país, con dimensiones sanitarias, sociales y económicas, que requiere una respuesta conjunta basada en el diálogo social y en la colaboración de todos los agentes implicados".

Entre las principales propuestas planteadas desde CEOE, Rosa Santos ha resaltado la necesidad de incrementar el número de profesionales sanitarios (para agilizar diagnósticos y tratamientos) e inspectores en los servicios públicos de salud y el INSS, así como potenciar las competencias de las Mutuas y dotarlas de recursos necesarios, o exonerar de las cotizaciones empresariales los contratos de duración determinada que se suscriban para la sustitución de personas con incapacidad temporal.

Santos ha indicado que el coste del absentismo laboral es de más de 33.000 millones de euros al año en el país, compartido entre el Ministerio de Seguridad Social, y las empresas (16.000 millones de euros cada uno) y ha recordado que España "es el país con más incapacidades temporales por contingencias comunes del planeta, y estamos 4,6 puntos por encima de la media europea". Además, ha recordado que "el 69% de las bajas dura menos de quince días" y también crece el número de bajas "de más de 365 días, consecuencia directa de la falta de médicos, sanitarios e inspectores".

La jornada ha contado, además, con la participación de Valentín Bote, director de Randstad Research, que ha ofrecido una radiografía actualizada del absentismo; Pedro Pablo Sanz, director gerente de AMAT, que ha analizado el diagnóstico y perspectivas de la incapacidad temporal; Omar Molina, de Augusta Abogados, que ha aportado la perspectiva jurídica; y Mª Ángeles Alcuten, directora del Área de Gestión Sanitaria e Inspección del Servicio Aragonés de Salud, que ha abordado el papel de la inspección médica en estos procesos.

El 50% del absentismo se concentra en el 7% de los trabajadores

La organización empresarial ha concluido que el crecimiento del absentismo, cuyo 50% se concentra en el 7% de los trabajadores, obliga a actuar con rigor, responsabilidad y altura de miras. "Ahí hay enfermedades graves y muy graves que por supuesto hay que descartar, pero el INSS tiene que hacer un control más control exaustivo de esto", ha defendido.

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"Los datos nos deben hacer a tomarnos esta cuestión muy en serio", se ha subrayado durante la jornada, en la que se ha insistido en que el absentismo habla de empresas, pero también de sanidad, recursos públicos, protección social y responsabilidad colectiva.