Admisión de FP en Aragón: plazo de solicitudes, fechas clave, plazas y listas de admitidos
El Departamento de Educación prevé cerca de 28.600 estudiantes para el próximo curso, superando las cifras de Bachillerato, con 21 nuevas enseñanzas y 495 plazas adicionales
El plazo de admisión de solicitudes para los ciclos formativos de Grado Básico, Medio y Superior de Formación Profesional en Aragón para el curso 2026/2027 ha dado comienzo este jueves.
La presentación de solicitudes está abierta hasta las 14.00 horas del próximo martes 7 de julio y las previsiones del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades es alcanzar el próximo curso unos 28.600 estudiantes, una cifra que sobrepasa las matriculaciones en Bachillerato, unas 13.000.
Tras la baremación y el período de reclamaciones, las listas provisionales de admitidos se publicarán el 20 de julio, seguidas por las listas definitivas el viernes 24 de julio. Los alumnos seleccionados deberán realizar su matriculación antes de las 14.00 horas del lunes 27 de julio. Para cubrir posibles vacantes, se han establecido tres fechas de adjudicación de mejora: el 29 de julio, el 2 de septiembre y el 7 de septiembre. Finalmente, el 16 de septiembre se publicarán las vacantes para el proceso fuera de plazo, que se abrirá oficialmente el 17 de septiembre.
La oferta global de FP en Aragón para el curso próximo se consolida con 171 grados y más de 600 ciclos distribuidos por todo el territorio y la principal novedad ha sido la implantación de 21 nuevas enseñanzas y la creación de 495 nuevas plazas en primer curso. Se han reforzado los ciclos relacionados con perfiles vinculados con la industria avanzada, la digitalización y los centros de datos y también destacan los cursos de especialización en gestión integral de datos y servicios en la nube.
Además, se busca paliar la falta de profesionales en los llamados oficios tradicionales, que alcanzan niveles de empleabilidad de entre el 85% y el 99%, como soldadura, calderería o instalaciones frigoríficas.
La ampliación para el curso 2026-27 incluye cinco nuevas enseñanzas en Grado Básico, incluyendo Informática de Oficina y Actividades Domésticas; tres nuevos ciclos de Grado Medio, como Electromecánica de Maquinaria en Huesca e Instalaciones Frigoríficas y de Climatización en Zaragoza, y nueve nuevas opciones en Grado Superior, con un impulso a la Mecatrónica Industrial en Utrillas y Zaragoza.
A ello se suman cuatro nuevos cursos de especialización y la creación de cuatro dobles titulaciones, itinerarios que permiten obtener dos títulos en tres años, principalmente en el sector de hostelería y turismo en Teruel y Huesca.
Tal y como han explicado desde la Dirección General de Planificación, Centros y FP, la Formación Profesional en Aragón mantiene unos niveles de inserción laboral excepcionales, con una media superior al 86 %; la cifra se dispara hasta el 97,4 % en la modalidad de FP Dual Intensiva, donde prácticamente la totalidad del alumnado es contratado por la empresa en la que realiza sus prácticas.
Todas las titulaciones disponibles se pueden consultar en este mapa web y en la página eligetuprofesion.aragon.es, con toda la información sobre salidas profesionales y tasas de empleabilidad.
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