Atención al paciente
Aragón complementará al máximo las ayudas estatales a los cuidadores de los enfermos de ELA: la cuantía podría ascender a 9.859 euros
Esta cuestión será recogida el próximo 8 de julio en una orden que publicará el Boletín Oficial de Aragón (BOA)
Aragón complementará al máximo las ayudas estatales a los cuidadores de los enfermos más avanzados de ELA con cuantías cuaque podrían ascender a 9.859 euros. Esta cuestión será recogida el próximo 8 de julio en una orden que publicará el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Así lo ha anunciado este jueves el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, junto con el presidente de la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ARAELA), Luis Estiragués, y la expresidenta de ARAELA, Olga Mélida.
De este modo, los enfermos en situación de grado III plus recibirán la ayuda máxima de aportación estatal y autonómica que contempla la ley ELA. Del mismo modo, Nolasco ha incidido en que "no van a verse obligados a prescindir de los cuidadores que tenían contratados hasta ahora bajo el régimen laboral de empleados del hogar".
En cualquier caso, Nolasco ha señalado que "queremos ir a más", y para ello "vamos a eliminar los incomprensibles e injustos requisitos que ha marcado la ley estatal", ha dicho.
"Unos requisitos que cercenan las prestaciones de los enfermos de ELA. Por tanto, estamos trabajando ya en una fórmula para que los enfermos que están en residencias puedan tener cubiertos también los costes de sus cuidadores personales, algo que la ley estatal no permite", ha puntualizado.
En esta línea, el vicepresidente ha avanzado que "estamos elaborando una nueva orden que simplifique todavía más el acceso a estas prestaciones en Aragón, con una dotación presupuestaria ampliada".
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