Aragón gana en junio 7.290 cotizantes a la Seguridad Social hasta alcanzar 658.720 personas

El número de afiliados a la Seguridad Social ha subido en Aragón en junio en 7.290 personas respecto al mes anterior, lo que supone un aumento del 1,12 por ciento hasta situar la cifra total de cotizantes en 658.270.

Según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, respecto a un año antes la afiliación ha aumentado en la comunidad en 16.489 trabajadores, un 2,57 %.

La afiliación ha subido en junio respecto al mes anterior en las tres provincias: en la de Zaragoza en 3.026 personas, un 0,63 %, hasta 481.509 cotizantes; en la de Huesca en 3.424, un 3,01 %, hasta un total de 117.037 afiliados, y en la de Teruel en 840, 1,42 %, hasta llegar a 60.175.

Respecto a junio del pasado año la afiliación ha crecido también en las tres provincias: en 12.942 personas en Zaragoza, en 3.100 en Huesca y en 447 en Teruel, lo que representa variaciones al alza del 2,76 %, 0,75 % y 2,72 %, respectivamente.

De los 658.720 afiliados a la Seguridad Social en Aragón en el sexto mes del año, 560.306 estaban adscritos al régimen general (de ellos, 26.272 al agrario y 9.739 al del hogar) y 98.414 al de autónomos.

En la provincia de Zaragoza, 416.611 cotizantes pertenecían al régimen general y 64.897 al de autónomos, en Huesca los adscritos en el régimen general llegaban a 95.880 y los autónomos a 21.157 y en Teruel, 47.815 eran afiliados adscritos al régimen general y 12.360 al de autónomos.

A finales de junio, 224 trabajadores permanecían en ERTE en Aragón (119 hombres y 105 mujeres): 205 en la provincia de Zaragoza, 12 en la de Teruel y 7 en la de Huesca.

El paro sube en 42 personas

Por su parte, el número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en Aragón en junio ha subido respecto al mes anterior en 42 personas, un 0,09 %, lo que deja el número total de personas en paro en 47.840. En el sexto mes del año el paro ha subido respecto al mes anterior únicamente en la provincia de Zaragoza en 107 desempleados y un 0,29 %, mientras que ha caído en la de Teruel en 41 personas, un 1,01 %, y en la de Huesca en 24, un 0,37 %.

De esta forma, el número total de desempleados en la provincia de Zaragoza se ha situado a finales de junio en 37.437, en la de Huesca en 6.398 y en la de Teruel en 4.005. Respecto a junio de 2025, el paro ha aumentado en 213 personas en la provincia de Zaragoza (un 0,57 %), en 250 en la de Huesca (4,07 %) y en 140 en la de Teruel (3,62 %).

De los 47.840 desempleados registrados en las oficinas de empleo a final del mes pasado, 29.459 son mujeres (el 61,58 % del total) y 18.381 hombres (38,42 %).

Por edades, 4.553 parados tienen menos de 25 años (2.515 hombres y 2.038 mujeres) y 43.287 más de esa edad (27.421 mujeres y 15.866 hombres).

El número de extranjeros desempleados registrados en Aragón en junio se ha situado en 10.466 (un 21,88 % del total de parados) tras subir en 271 personas respecto al mes anterior (un 2,66 %), mientras que en términos anuales el paro entre este colectivo ha aumentado en 927 personas, un 9,72 %. Del total de parados extranjeros, 7.045 proceden de países extracomunitarios (el 67,41 %) y 3.421 de comunitarios, el 32,59 %.

En Aragón se han firmado el sexto mes del año 54.724 contratos, 8.456 más que el mes precedente, lo que supone un repunte del 8,28 %, y 1.193 más que en el mismo mes de 2025, un 2,23 % más. Del total de contratos suscritos, 22.318 eran indefinidos, el 40,78 %, y temporales 32.406, el 59,22 %.

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A finales de junio, 38.513 personas percibían algún tipo de prestación en Aragón, el 80,50 % del total de desempleados. De ellos, 21.490 recibían prestación contributiva, 18.007 un subsidio y 16 una renta activa de inserción. El gasto en prestaciones por desempleo en Aragón fue de 48,4 millones de euros, con una cuantía media de la prestación contributiva de 1.027,5 euros al mes.