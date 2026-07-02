El domo de calor llega a Zaragoza: qué es y cuándo se dispararán los termómetros hasta los 42 grados

Zaragoza está teniendo unos días de respiro después de haber vivido la ola de calor más dura de los últimos años en un mes de junio, pero la tregua tiene fecha de caducidad. Aragón se ha convertido en un oasis térmico en los últimos días mientras gran parte de la Península Ibérica ya está inmersa en otro nuevo episodio de calor extremo que ha disparado los termómetros más allá de los 42 grados en Andalucía, Extremadura y gran parte de Portugal. La previsión meteorológica apunta que el ascenso de las temperaturas en la comunidad se espera a partir de este fin de semana, cuando se dirá adiós definitivo al viento del noroeste, que ha suavizado el ambiente durante toda la semana.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) todavía le da a los aragoneses un par de días para prepararse para el tercer episodio de calor de 2026. La estabilidad se va a imponer en Zaragoza, Huesca y Teruel, con cielos poco nubosos, ninguna precipitación y un ascenso progresivo de las temperaturas. El cierzo seguirá siendo el protagonista en el valle del Ebro, con rachas que podrán superar los 40 kilómetros por hora en Zaragoza hasta el sábado. La capital aragonesa pasará de los 33-35 grados del jueves y viernes hasta los 40 grados que se podrían alcanzar el domingo. Una barrera que incluso se prevé superar al comienzo de la próxima semana.

El cambio será progresivo, pero muy evidente. La capital aragonesa mantendrá todavía durante las próximas horas una sensación algo más soportable gracias al viento de noroeste, con rachas que ayudarán a rebajar la sensación térmica. Sin embargo, ese alivio perderá fuerza conforme avance la semana y el ambiente volverá a ser plenamente veraniego. La Aemet ya ha activado la alerta amarilla por calor en la Ribera del Ebro de Zaragoza y el sur de Huesca el sábado por temperaturas que alcanzarán los 36 grados.

Gran afluencia en las piscinas de Zaragoza este sábado. / LAURA TRIVES

El domingo será el día que marque el comienzo del episodio conocido como domo de calor, que podría transformarse en una nueva ola de calor si los valores se mantienen muy altos durante varios días. El lunes se podrían alcanzar los 42 grados en Zaragoza, donde se volverán a vivir noches tropicales con 23 y 24 grados de mínima. La situación podría calmarse el miércoles con la entrada del cierzo, pero todavía es muy temprano para confirmar los modelos.

Qué es un domo de calor

Los aragoneses se están preguntando qué es un domo de calor, una expresión que muchos meteorólogos españoles están usando para denominar a un episodio que promete achicharrar nuevamente toda la Península Ibérica. Este fenómeno se produce cuando una zona de altas presiones actúa como una especie de tapa atmosférica que atrapa el aire cálido cerca de la superficie.

Al quedar bloqueado, ese aire desciende, se comprime y se recalienta todavía más. El resultado es una atmósfera muy estable, con pocas nubes, escasas precipitaciones y temperaturas cada vez más altas. Dicho de forma sencilla: el calor queda encerrado y se va acumulando día tras día, especialmente en zonas bajas y valles como el valle del Ebro.

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Los zaragozanos pasaron mucho calor la semana pasada / Laura Trives / EPA

La clave no estará solo en el pico de calor, sino en su duración. Los modelos apuntan a que este nuevo episodio podría mantenerse durante varios días, con temperaturas claramente por encima de lo normal para estas fechas. Todavía es pronto para saber si acabará siendo catalogado oficialmente como ola de calor, pero la señal de calor intenso y persistente es cada vez más clara.