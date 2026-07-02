Overpani, Amasol y Coometas impulsan un proyecto pionero que transforma excedentes alimentarios en ayuda para familias en situación de vulnerabilidad

Una nueva iniciativa impulsada en Zaragoza demuestra que es posible combatir el desperdicio alimentario y, al mismo tiempo, apoyar a familias en situación de vulnerabilidad mediante un modelo innovador, ágil y libre de estigmas.

El proyecto, desarrollado gracias a la colaboración entre la cadena zaragozana de panaderías y pastelerías Overpani, la asociación Amasol y la empresa de Acción Social Coometas, permite que familias beneficiarias accedan a productos frescos que no han sido vendidos al final de la jornada comercial y que, de otro modo, acabarían siendo desechados.

La iniciativa funciona a través de un sistema de vales digitales gestionado mediante la aplicación desarrollada por Coometas. Gracias a esta herramienta, las familias pueden acudir directamente a los establecimientos participantes para recoger lotes sorpresa compuestos por productos aptos para el consumo que no han encontrado comprador durante el día.

De este modo, se consigue un doble objetivo: reducir el desperdicio alimentario y facilitar el acceso a alimentos de calidad a personas que atraviesan dificultades económicas.

Una ayuda más digna y normalizada

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que elimina buena parte del componente estigmatizante asociado tradicionalmente a determinadas formas de ayuda alimentaria. Las familias beneficiarias no tienen que desplazarse a centros de reparto ni a sedes de entidades sociales para recibir alimentos, sino que realizan la recogida directamente en los comercios colaboradores, de forma sencilla, discreta y normalizada. Este modelo contribuye a reforzar la autonomía de las personas beneficiarias y favorece una experiencia más integrada en la vida cotidiana.

Además, Coometas ya ofrece esta solución tecnológica para personas en situación normalizada, por lo que cualquier ciudadano/a puede descargarse la APP para adquirir lotes sorpresa de productos excedentes. Esto implica que, bajo la misma APP, se mezcla cualquier tipo de usuario independientemente de su situación socioeconómica.

En esta primera experiencia participa Overpani, una cadena zaragozana comprometida con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Gracias al sistema desarrollado por Coometas, la empresa está logrando reducir significativamente el volumen de productos excedentesmediante su donación a familias que realmente los necesitan.

La iniciativa permite dar una segunda oportunidad a productos frescos elaborados diariamente y que mantienen todas sus garantías de calidad y seguridad alimentaria.

Actualmente el proyecto beneficia a un número reducido de familias, pero sus impulsores confían en ampliar progresivamente la red de comercios colaboradores para multiplicar el impacto social y medioambiental de la iniciativa.

Tecnología al servicio de la solidaridad

La plataforma tecnológica desarrollada por Coometasfacilita la gestión integral de las donaciones, desde la asignación de vales hasta la trazabilidad completa de los productos entregados.

Además, el sistema registra todas las operaciones realizadas, permitiendo generar de manera sencilla y automática los correspondientes certificados de donación, lo que aporta transparencia, seguridad y ventajas administrativas para los comercios participantes.

Una iniciativa dirigida a cualquier comercio de alimentación

Tras los buenos resultados obtenidos en esta primera fase, las entidades impulsoras trabajan ya en la ampliación del proyecto para incorporar nuevos establecimientos colaboradores y llegar a un mayor número de familias en situación de vulnerabilidad.

La siguiente etapa pone el foco especialmente en comercios que generan excedentes de producto fresco, como fruterías y verdulerías, donde frutas y verduras en perfecto estado para el consumo son descartadas con frecuencia por motivos estéticos. Gracias al sistema desarrollado por Coometas, estos alimentos pueden llegar a familias que los necesitan en lugar de acabar en la basura.

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La iniciativa está abierta también a panaderías, pastelerías, supermercados y otros comercios alimentarios comprometidos con la reducción del desperdicio alimentario. Cada nuevo establecimiento que se suma al proyecto permite rescatar más alimentos y ayudar a más familias.