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Los dos restaurantes de Zaragoza que han sido premiados por la calidad de sus tapas

Los ingredientes de la tierra, como el Ternasco de Aragón IGP, protagonizan las propuestas culinarias del certamen

Tapa ganadora a la Mejor GastroTapa, del bar El Truco

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Gabriel Boj

Desde el 16 de junio, Día Mundial de la Tapa, se lleva celebrando en Zaragoza el concurso GastroTapas 2026. Durante estas dos últimas semanas, los clientes de los distintos establecimientos participantes han podido recorrer la ciudad probando las distintas tapas y votando por sus favoritas. Las votaciones han llegado a su fin y por fin se conoce la tapa ganadora de este concurso.

El establecimiento ganador de este reconocimiento en la última edición ha sido El Truco con su croqueta de asadura de Ternasco de Aragón IGP. El bar, ubicado en la zona de El Tubo, es conocido por su propuesta de comida sin gluten y por su espíritu innovador en cuanto a tapas se refiere, con innovaciones como croquetas de Jumpers o piruletas de rulo de cabra.

Entre las tapas participantes, resulta característico el uso de materias primas propias de la zona. Destaca el uso de ingredientes como el Ternasco de Aragón IGP, la Cebolla de Fuentes de Ebro DOP o el Jamón de Teruel DOP, entre otros. Su uso ha variado de lo habitual, apareciendo tanto en croquetas y raviolis como en confituras y caponatas.

El menú más votado

Esta edición del concurso también se ha otorgado un premio al mejor menú. En este caso, el premio ha sido para Brasería Fire. Su propuesta culinaria estaba compuesta por una selección de tres tapas a escoger por el consumidor entre un amplio abanico de opciones propias de Aragón, como la croqueta de Ternasco de Aragón IGP entre otras. El restaurante, ubicado también en la zona de El Tubo, fue galardonado previamente como la Mejor Tapa de Aragón 2022, 2024 y 2025.

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El concurso lleva ocho ediciones fomentando la exploración de las distintas opciones gastronómicas zaragozanas, la innovación mediante el uso de las materias primas autóctonas y la participación de los consumidores mediante votos que, al fin y al cabo, acaban decidiendo al ganador del concurso.

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